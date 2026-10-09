Bispo Robson Rodovalho Quem Está Formando a Mente dos Nossos Filhos?

Em um mundo de telas, influenciadores e estímulos permanentes, educar também significa estar presente

Toda geração de pais enfrentou desafios para educar seus filhos. A nossa enfrenta um especialmente complexo: nunca tantas vozes tiveram acesso tão rápido à mente de uma criança.

Celulares, vídeos, jogos, redes sociais, influenciadores e algoritmos disputam atenção diariamente. Isso não significa que a tecnologia seja inimiga. Ela trouxe possibilidades extraordinárias. O problema aparece quando os pais deixam de perceber quem está participando da formação emocional e dos valores dos seus filhos.

“Se os pais não participarem intencionalmente da formação dos filhos, outras vozes ocuparão esse espaço.”

Durante muito tempo, imaginamos que proteger uma criança significava saber onde ela estava. Hoje isso já não basta. Um filho pode estar fisicamente dentro de casa e, através de uma tela, entrar em contato com ideias, comportamentos e ambientes que os pais desconhecem completamente.

A resposta, porém, não pode ser apenas proibir.

Filhos precisam de orientação, diálogo e confiança. Precisamos perguntar o que estão assistindo, quem acompanham, quais assuntos despertam curiosidade e como estão se sentindo. Mais importante do que fiscalizar cada movimento é construir um relacionamento no qual eles se sintam seguros para conversar.

Eu acredito que formação começa pelo exemplo. Não podemos exigir equilíbrio digital dos filhos se passamos o jantar olhando para o celular. Não podemos ensinar respeito gritando. Não podemos falar sobre honestidade vivendo de maneira contraditória.

“A influência mais poderosa dentro de uma casa ainda não é a tela. É o exemplo.”

A Bíblia apresenta a formação dos filhos como algo presente na rotina, nas conversas e no caminho cotidiano da família. Valores não são transmitidos apenas em grandes discursos. Eles são absorvidos nas pequenas atitudes repetidas todos os dias.

Talvez uma das maiores tarefas dos pais desta geração seja ensinar discernimento. Nossos filhos não viverão em um mundo sem tecnologia, opiniões diferentes ou conteúdos questionáveis. Precisam aprender a pensar, avaliar e escolher.

Mais do que criar filhos protegidos de tudo, precisamos formar pessoas preparadas para discernir.

Porque a pergunta já não é se alguém está influenciando nossos filhos.

A pergunta é: quem?