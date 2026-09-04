Bispo Robson Rodovalho Esperar em Deus

Há momentos em que precisamos esperar. Nem todas as portas se abrem imediatamente, nem todos os projetos amadurecem no nosso tempo. Saber esperar é uma demonstração de maturidade.

Mas existe uma diferença importante entre esperar e ficar paralisado.

Às vezes, usamos a prudência para esconder o medo. Dizemos que estamos aguardando o momento certo quando, na verdade, estamos com receio de tentar, fracassar ou enfrentar algo desconhecido.

“Esperar pode ser sabedoria. Paralisar por medo é entregar ao medo o controle das nossas decisões.”

Eu aprendi que a vida é feita de ciclos. Aquilo que nos trouxe até determinado lugar nem sempre será suficiente para nos levar ao próximo. Existem momentos em que precisamos aprender, mudar e ter coragem para avançar.

A fé não elimina esse processo.

Quando olhamos para a Bíblia, encontramos pessoas que confiaram em Deus, mas também precisaram caminhar. Abraão saiu. Moisés enfrentou Faraó. Davi encarou Golias. Pedro precisou colocar os pés para fora do barco.

Confiar em Deus nunca significou abandonar nossa responsabilidade.

Eu acredito que Deus nos deu inteligência, capacidade, talentos e oportunidades para serem usados. Há situações em que precisamos orar e esperar. Em outras, depois de orar, precisamos levantar e agir.

“A fé não nos impede de sentir medo. Ela nos impede de permitir que o medo decida nosso futuro.”

Quantas oportunidades perdemos simplesmente porque imaginamos tudo o que poderia dar errado?

Nem toda decisão dará certo. Faz parte da vida. Maturidade também significa aprender com erros, reorganizar a rota e continuar.

Esperar em Deus traz paz enquanto nos preparamos. O medo produz imobilidade enquanto encontramos justificativas.

Por isso, diante de uma decisão importante, talvez valha perguntar: estou realmente esperando o momento certo ou apenas tentando proteger minha zona de conforto?

Às vezes, a resposta que esperamos de Deus começa com a coragem de dar o próximo passo.