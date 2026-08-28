Bispo Robson Rodovalho O que Rouba a Paz de uma Família

Famílias raramente se enfraquecem de uma hora para outra. Normalmente, o desgaste acontece aos poucos, por meio de comportamentos aparentemente pequenos que se repetem até se tornarem parte da rotina.

Ao longo da minha caminhada, aprendi que cuidar da família exige intenção. Não basta morar na mesma casa. É preciso construir um ambiente onde as pessoas se sintam amadas, respeitadas e seguras.

Existem pelo menos sete armadilhas que merecem nossa atenção.

A primeira é a falta de diálogo. Quando uma família deixa de conversar, começa a interpretar e interpretações equivocadas geram conflitos.

A segunda é a ausência emocional. É possível estar dentro de casa e, ainda assim, estar distante de todos.

A terceira é a crítica constante. Um lar onde ninguém se sente bom o suficiente se torna emocionalmente pesado.

A quarta é a falta de limites. Amor também significa ensinar responsabilidade.

A quinta é guardar ressentimentos. Problemas que nunca são tratados não desaparecem; apenas mudam de lugar dentro do coração.

A sexta é a comparação. Comparar filhos, cônjuges ou a própria família com outras pessoas destrói a singularidade de cada relacionamento.

E a sétima é perder os valores que sustentam aquela casa.

“Uma família forte não é aquela que nunca enfrenta problemas, mas aquela que aprende a enfrentá-los sem destruir seus vínculos.”

Eu acredito profundamente que nosso exemplo dentro de casa fala mais alto do que qualquer discurso. Os filhos aprendem observando como os pais tratam uns aos outros, como enfrentam dificuldades e como reconhecem os próprios erros.

A Bíblia coloca a família em uma posição de enorme importância. E Jesus nos ensinou princípios como perdão, serviço, verdade e amor, valores que continuam fundamentais para qualquer relacionamento saudável.

“A paz de uma casa é construída nas pequenas escolhas de todos os dias.”

Nenhuma família é perfeita. Mas toda família pode decidir melhorar.

Às vezes, a transformação que esperamos dentro de casa começa quando alguém decide ouvir mais, perdoar mais rápido, reconhecer um erro e voltar a cuidar de quem está ao seu lado.