Google Refrigerio

Vivemos em tempos marcados por cansaço emocional, pressões intensas e uma constante cobrança por desempenho. Talvez esta seja uma das gerações mais exaustas da história, mesmo desconsiderando guerras ou pandemias. Ainda assim, há uma promessa viva no coração de Deus para o Seu povo: refrigério.

Refrigério é consequência, não ponto de partida

Refrigério não é algo que simplesmente “acontece”. Ele não vem pronto, nem é entregue em bandeja de prata. É construído. É fruto de uma caminhada com Deus, de decisões espirituais e emocionais que reposicionam nossa vida.

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério.” Atos 3:19

Ao conhecer Jesus, vindo de uma vivência no espiritismo, o que experimentei foi exatamente isso: refrigério na alma. Não foi ausência de lutas, mas a presença de paz em meio a elas.

Você vai sossegar sem se esgotar

Se você tem vivido dias difíceis, eu quero declarar sobre a sua vida: há refrigério preparado para você. Deus não quer que você conquiste novos espaços e perca a graça de viver. Não adianta alcançar grandes posições se o coração está pesado, inquieto e esgotado. Cresça, sim. Almeje mais, sim. Mas faça isso na presença de Deus, e com o coração em descanso.

Não viva angustiado. Mas também não abra mão de crescer. A chave está na combinação: crescer, alcançar e refrigerar.

A base do refrigério: segurança e presença

Uma vida refrigerada começa cheia do Espírito Santo. E isso só é possível quando estamos seguros, não em nós mesmos, mas em Deus. Porque sem segurança, ninguém descansa. A segurança espiritual é a chave para uma alma estável.

O Salmo 23 nos mostra isso com clareza:

“Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma...”(Salmo 23:2-3)

Esse refrigério é fruto de proteção e provisão. Quando o Senhor é o nosso Pastor, nada nos falta. Os inimigos podem até tentar nos derrubar, mas a vitória já foi conquistada.

Trabalhar e descansar: um equilíbrio celestial

O mundo espiritual é um lugar onde o descanso e a autoridade andam juntos. A Bíblia diz que fomos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais (Efésios 2:6). Não estamos de pé lutando com espada na mão, estamos assentados, reinando com Ele. Isso fala de repouso, governo e vitória.

“Nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.”(Efésios 2:6)

Infelizmente, muitos ainda tentam resolver 99% da vida na força do braço. Mas existe um lugar de descanso e autoridade que já está disponível. Não ignore a cadeira que já foi preparada para você ao lado de Cristo.

Nesses lugares, não há agitação

Nos lugares celestiais, os demônios não atuam, a carne não domina e o mundo não influencia. Ali, há paz. Há refrigério. E o convite de Deus é: “sente-se ao Meu lado, descanse em Mim, e veja o que Eu posso fazer enquanto você dorme.”

“Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes; aos Seus amados Ele o dá enquanto dormem.”(Salmo 127:2)

Receba essa palavra

Talvez você esteja cansado, frustrado, tentando fazer tudo sozinho. Mas Deus te chama hoje para uma nova estação: a estação do refrigério. Ele não quer apenas te fortalecer — Ele quer te dar paz no meio do processo.

Confie, Deus está trabalhando por você, mesmo enquanto você descansa.

Cresça. Alcance. E viva o refrigério.



