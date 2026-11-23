José Victor de Souza Senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)



Há situações que ultrapassam os limites da indignação. Quando surgem indícios de que recursos destinados a financiar a produção de alimentos, gerar empregos e fortalecer a economia brasileira podem ter sido desviados por meio de propriedades fictícias, documentos falsificados e operações fraudulentas, não estamos falando apenas de possíveis crimes financeiros. Estamos falando de uma afronta ao trabalhador brasileiro, ao produtor rural e a todos aqueles que cumprem suas obrigações e sustentam este país.

E a pergunta que não quer calar é: como isso foi possível? Quem permitiu? Quem se beneficiou? E por que os mecanismos de fiscalização não impediram essas operações?

Estamos diante de uma falha de sistema, e falha de sistema se investiga até o fim. É com esse olhar que assinei o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar suspeitas de fraudes bilionárias no sistema de crédito rural brasileiro.

A proposta, apresentada pelo deputado Evair Vieira de Melo e subscrita por parlamentares das duas Casas, prevê uma comissão de 15 deputados e 15 senadores para apurar, no período de janeiro de 2021 a novembro de 2026, o uso de imóveis fictícios, registros fundiários fraudulentos, cadastros ligados a CPFs inexistentes, documentos falsificados e garantias irregulares na obtenção de financiamentos rurais, com atenção especial ao Banco do Brasil e às demais instituições financeiras envolvidas.

Um Congresso renovado precisa entregar resultados

Não podemos tratar denúncias dessa gravidade como mais um escândalo que ocupa as manchetes durante alguns dias e depois desaparece sem respostas. O Brasil está cansado de denúncias que não chegam a lugar nenhum. Está cansado de ver suspeitas graves serem reveladas sem que a sociedade conheça, ao final, toda a verdade.

Tenho esperança de que a renovação do Congresso Nacional, com a chegada de novos parlamentares na próxima legislatura, represente também uma mudança de atitude diante de questões tão graves. Estou ansioso para que eu e os novos colegas consigamos enfrentar o esquema. O Brasil não precisa de mais uma comissão criada para produzir manchetes, discursos inflamados ou disputas políticas. Precisa de uma investigação que produza provas, identifique responsabilidades e apresente resultados claros. Sem recuar diante de pressões, que não aceite interferências indevidas e que tenha coragem de investigar até o fim, independentemente de quem esteja envolvido.

Não podemos permitir que uma investigação dessa importância termine esquecida em arquivos, sem consequências práticas. Seja nesta legislatura ou na próxima, caso a CPMI seja instalada e seus trabalhos tenham continuidade, minha expectativa é clara: a população precisa conhecer os resultados, os responsáveis devem ser identificados e as falhas precisam ser corrigidas.

O que as investigações já mostraram

O tema ganhou urgência com a Operação Agroghost II, deflagrada pela Polícia Federal em 12 de novembro. A PF apura o uso de documentos falsos, a manipulação de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e as chamadas "fazendas fantasmas" para obter empréstimos rurais. O caso começou quando a Caixa Econômica Federal identificou indícios de fraude em um financiamento de cerca de R$ 8,5 milhões no Distrito Federal e em Goiás, cujo suposto contratante afirmou nunca ter assinado o contrato. Os recursos, segundo as apurações, foram parar em contas de familiares e de empresas ligadas aos investigados, e a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 19 milhões em bens.

Não é um episódio isolado. No Pará, a Operação Imperium Fictum investiga imóveis em uma gleba federal em Anapu que teriam sido oferecidos como garantia de financiamentos superiores a R$ 8,4 milhões. Há o caso de um financiamento de aproximadamente R$ 4,6 milhões concedido em 2021 a um imóvel cujo CAR foi depois localizado sobre o leito do Rio Araguaia. Há registros de um CPF supostamente inexistente na Receita Federal associado a 112 imóveis rurais. E, em 2024, a Operação Trapaça já havia revelado uma organização criminosa que falsificava documentos para crédito rural e pagava propina a servidores públicos, com o sequestro de cerca de R$ 100 milhões em bens. Nos casos concretos divulgados até aqui, as apurações envolvem operações na Caixa, no Sicoob, no Banco do Nordeste e no Banco da Amazônia.

Uma ofensiva do Parlamento, não um gesto isolado

A CPMI é uma das frentes. Parlamentares da bancada ruralista também apresentaram requerimentos, como o REQ 4484/2026, para criar uma comissão especial destinada a analisar a carteira de crédito rural e a queda de resultados do Banco do Brasil. Houve ainda pedidos de audiência pública com a presidente da instituição, Tarciana Medeiros, e de convocação do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Essa mobilização veio logo depois de o Banco do Brasil divulgar queda de 66,5% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2026 e atribuir parte desse resultado à inadimplência no agronegócio.

Fatos, não presunções

Quero ser claro sobre o que esta CPMI é e o que ela não é. O número de R$ 256 bilhões, que circula no debate como se fosse o tamanho do rombo, não corresponde a fraudes comprovadas. Ele se refere ao volume total de dívidas agropecuárias em atraso, renegociação ou prorrogação no país. A imensa maioria desse valor pertence a produtores honestos, castigados por clima, juros e preços, que precisam de solução, não de suspeita.

O Banco do Brasil, em notas oficiais, negou envolvimento em esquemas generalizados e negou ter concedido empréstimos a CPFs ou propriedades inexistentes, afirmando que segue o Manual de Crédito Rural e utiliza monitoramento por satélite e controles de governança. Essa posição merece ser ouvida. O próprio requerimento reconhece que a eventual participação de qualquer instituição precisa ser demonstrada na investigação, e que a responsabilidade deve ser individualizada, sem condenar ninguém pelo cargo que ocupa. É exatamente para separar fato de versão que existe uma CPMI.

As perguntas que exigem resposta

Qualquer produtor rural sabe o que é conseguir um financiamento. São documentos pessoais, matrícula do imóvel, CAR, certidões, projeto técnico, comprovação da atividade, análise de capacidade de pagamento e garantias. Quem produz de verdade passa por esse checklist inteiro. Então como uma fazenda que não existe passa?

A CPMI precisa responder, com nome e sobrenome:

Quem autorizou os financiamentos suspeitos, em cada etapa: análise, comitê de crédito e liberação dos recursos.

Quais documentos foram utilizados, quem os emitiu, quem os conferiu e se houve participação de cartórios, órgãos fundiários ou ambientais na sua validação.

Quem recebeu o dinheiro, por quais contas ele passou e onde ele está hoje.

Por que os mecanismos de validação das garantias não identificaram inconsistências como um imóvel sobre o leito de um rio ou um CPF inexistente ligado a mais de cem propriedades.

No meu vocabulário de engenheiro, essas perguntas são a investigação de um acidente: não basta saber quem cometeu o erro, é preciso entender por que todas as barreiras falharam ao mesmo tempo, para que não falhem de novo.

Roubo à luz do dia

Confesso minha indignação. O crédito rural é dinheiro que deveria estar no campo, na semente, na máquina, no emprego do interior. É o recurso que falta ao pequeno produtor quando o banco diz não, porque faltou uma certidão. Se o que as investigações apontam se confirmar, alguém conseguiu milhões apresentando terra que não existe, em nome de gente que não existe, com a assinatura de quem deveria conferir. Isso tem nome: é roubo à luz do dia.

Por isso defendo uma apuração completa, em todos os níveis de responsabilidade, sem blindagem para ninguém e sem condenação antecipada de ninguém. Quem participou, facilitou ou se omitiu de forma deliberada deve ser responsabilizado, afastado das funções e obrigado a devolver o que tirou. E os controles que falharam precisam ser corrigidos, com cruzamento automático entre CAR, Receita Federal, cartórios e instituições financeiras.

Diante de suspeitas de fraudes milionárias, não podemos aceitar que o dinheiro destinado a quem produz seja desviado por esquemas criminosos. Espero que a renovação do Congresso traga também uma nova postura: mais coragem para investigar, transparência nos resultados e responsabilização de quem cometeu irregularidades.

Assinei o requerimento porque acredito que o Congresso Nacional tem o dever de fiscalizar, investigar e proteger o interesse público. Mas assinar é apenas o primeiro passo. Não quero uma CPMI que termine com discursos e fotografias. Quero respostas documentadas, relatórios consistentes, encaminhamento das provas às autoridades competentes e propostas efetivas para impedir que novas fraudes aconteçam.

Quero que o produtor rural volte a confiar nas instituições. Quero que o contribuinte tenha segurança de que os recursos públicos e os mecanismos de financiamento estão sendo utilizados corretamente. E quero, sobretudo, que o Brasil abandone essa cultura de indignação passageira, na qual os escândalos se acumulam, a população se revolta e, pouco tempo depois, tudo parece continuar exatamente como antes.

É preciso romper esse ciclo. O produtor rural brasileiro alimenta o país e boa parte do mundo. Ele merece um sistema de crédito em que a regra vale para todos. É por ele que assinei, e é por ele que vou acompanhar cada etapa desta CPMI.



