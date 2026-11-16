Reprodução: Flickr Bandeira de Israel

Os Judeus sempre consideraram a unidade judaica como algo de suma importância.

Apesar disso, infelizmente existe um histórico robusto de judeus que se aliaram a seus opressores, às vezes buscando vingança contra a comunidade, outras para obterem vantagens e outras ainda em busca de prestígio num ambiente onde é considerado legítimo odiar o Sionismo, os Judeus, sua fé, sua ideologia ou sua pátria.

No Brasil há um sujeito que se apresenta como jornalista judeu e que escreve repetidas vezes artigos antissionistas que beiram o racismo explícito contra o Povo Judeu.

Não é novidade a existência de Judeus que causaram danos à sua comunidade, algo que ocorre ao longo da história judaica. O tal “jornalista” acredita que defender os direitos dos Palestinos passa obrigatoriamente por negar os mesmos direitos aos Judeus - o que faz com que sua virulência antissionista atinja graus patológicos.

A história nos mostra outros que seguiram caminhos semelhantes. Uma curta procura no Google dará ao leitor conhecimento de judeus que se voltaram violentamente contra seu próprio povo. Eis alguns nomes:

Nicholas Donin e Pablo Christiani, na idade média, causaram imensa perseguição aos seus irmãos judeus na França.

Ans van Dijk e Stella Ingrid Goldschlag são mulheres Judias que ajudaram a Gestapo a encontrar Judeus durante a 2ª Guerra, causando centenas (talvez milhares) de mortes de Judeus que conseguiam se esconder até que elas os denunciassem.

Pablo de Santa María ou Paul of Burgos cujo nome original era Solomon ha-Levi e seu amigo Jerônimo de Santa Fé (originalmente Yoshua ben Yossef HaLorki) foram lideranças na caça aos judeus espanhóis, propondo leis que os fariam morrer por inanição se não aceitassem a conversão ao Cristianismo.

Poucos anos mais tarde foi Micer Pedro (nome original: Bonafos ben Solomon ibn Labi de la Caballeria) quem escreveu Zelus Christi Contra Judæos et Sarracenos, um verdadeiro tratado contra os Judeus a quem acusava falsamente de inúmeros vícios, rotulando-os como uma semente amaldiçoada e uma raça hipócrita (algo que vemos constantemente nos escritos de nosso atual “jornalista”).

Cerca de 100 anos mais tarde aparecem

Joshua dei Cantori e Baptista Vittorio Elianowas, Judeus convertidos que buscavam vingança contra Joseph Ottolenghi, diretor da Escola Talmúdica Cremona, a quem consideravam adversário. Ao acusarem o Talmud de conter blasfêmias contra o Cristianismo causaram a queima de 15.000 livros judaicos e perseguição aos Judeus Cremoneses.

Dados os exemplos acima, o jornalista judeu antissionista em questão não deve ser odiado. Nosso sentimento deve ser de pena pois trata-se de um sujeito com baixíssimo conhecimento do que seja ser Judeu, com raízes oriundas de um lar comunista onde o Sionismo sempre foi ensinado com um viés sem nexo com a realidade.

Os falsos ensinamentos que recebeu em casa e a proximidade que tenta conseguir com os inimigos de Israel dão a ele a sensação de imunidade e aceitação.

Outros Judeus agiram de forma similar na Inquisição e no Regime Nazista. Foram muito bem acolhidos enquanto foram úteis. Mas quando se tornaram desnecessários, tiveram o mesmo fim daqueles a quem traíram.

Esse jornalista precisa ser lembrado que ele também é um infiel aos olhos dos que ele defende com tanto ardor. Segundo os islâmicos radicais, a Sura At-Tawbah (9:5) orienta-os a enquadrar a violência como uma obrigação permanente e universal frente aos infiéis.

Ele seguirá protegido apenas enquanto for útil. Foi assim no período nazista com Chaim Rumkowski, Jacob Gens, Jakob Edelstein e Moshe Merin. Foi assim na União Soviética com Leon Trotsky, Grigory Zinoviev e Lev Kamenev. Foi assim nos países árabes com Shafiq Ades e Sir Sassoon Eskell (Iraque), a Família Cattaui e Henry Curiel (Egito), André Barouch (Tunísia), Abraham Serfati (Marrocos).

O futuro dirá como será com ele.