Reprodução/X Onze pessoas são mortas a tiros em evento judaico na Austrália

* Por Marcos L Susskind

A praia mais conhecida, a mais bonita e de maior “vibe" da Austrália é Bondi, em Sidney - onde os famosos desfilam, os surfistas mostram suas habilidades e famílias se divertem com seus snorkels.

Foi neste ambiente paradisíaco que a comunidade judaica de Sidney decidiu comemorar a primeira noite da Festa das Luzes, o Chanuká, um evento altamente espiritual e alegre.

E eis que o terror aparece, causando o caos, assassinando 16 pessoas, incluindo uma criança e um sobrevivente do holocausto, de 87 anos. 42 feridos ainda estão hospitalizados, 5 deles em estado crítico.

Tal qual a quase totalidade dos atos terroristas no mundo, também aqui os monstros são Árabes fanáticos. Mas o mundo ainda testemunha a existência de homens de valor, dois dos quais árabes que precisam ser exaltados.

O primeiro é um dono de uma frutaria, Ahmed al Ahmed, árabe sírio, que arriscou sua vida, desarmou um dos assassinos, foi ferido mas, com seu gesto, salvou muitas vidas.

O outro homem de valor é um árabe brasileiro, nascido em Salvador: Nizan Mansur Guanaes. Imediatamente após o massacre, Nizan Mansur Guanaes gravou um vídeo curto e extremamente assertivo condenando a violência e exaltando as contribuições dos judeus ao mundo.

Num mundo com 450 milhões de árabes e 220 milhões de brasileiros foram muito poucos os que se posicionaram, que tiveram a hombridade de se manifestar. O silêncio, infelizmente, mostra concordância, covardia ou falta de empatia. Parabéns Ahmed, parabéns Nizan. Tomara seu exemplo desperte consciências!

*Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal iG