Reprodução Câmeras flagraram o empresário espancando a esposa

Parece cena de um filme repetido, mas não é.

Em um prédio de Guará II, no Distrito Federal, câmeras de segurança flagram o momento em que o homem se aproxima do elevador e agride a companheira com sonos e cotoveladas.

Não fosse o sistema interno de vigilância, a vítima provavelmente jamais teria uma prova contra o agressor.

Ela nem sequer queria relatar o caso à delegacia.

Foi incentivada pela mãe, alertada pelos médicos sobre os indícios de violência após cinco dias de internação.

Na casa do casal a policia encontrou armas e munições. Um caso clássico.

Um ditado popular ainda comum em pleno 2025 é que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher.

Sob esse pacto de silêncio, jamais saberemos quantas cenas do tipo ocorreram longe das câmeras de monitoramento.

Em algum momento o agressor se esquece delas e promove em um espaço de transição, como garagens e elevadores, um crime silenciado a quatro paredes.

Foi o que aconteceu em outro espaço público/privado de Natal (RN), onde um ex-jogador de basquete deu 61 socos na namorada ao entrar no elevador.

Ele alegou ter sofrido um "surto claustrofóbico ".

Curioso, porque em geral um surto do tipo leva a queda de pressão ou desmaio.

A covardia ali é agravada pela "desculpa" e pelo fato de a vítima não ter pra onde fugir, correr ou pedir ajuda.

Preso, ele agora teme passar na cadeia o que fez a namorada passar.

Não fosse o circuito de vigilância, as duas vítimas talvez tivessem dificuldade de serem ouvidas ao relatar o que passaram.

O elevador, no Brasil de 2025, revelou o que temos de pior. E essa é só a ponta do iceberg.

