O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, divulgou que o governo federal planeja ofertar passagens aéreas mais baratas para os aposentados, os estudantes e os servidores públicos. Os valores das passagens para esses públicos podem chegar a R$ 200. Vale esclarecer que não é um subsídio desse valor, mas sim o valor integral da passagem que pode custar isso.

A possibilidade deve se dar através de um acordo entre o governo federal e as companhias aéreas. Contudo, existem algumas regras para a participação nesse programa. Uma boa oportunidade para quem pretende viajar. Entenda como funciona:

O governo federal divulgou o Programa Voa Brasil que pretende liberar passagens aéreas com valores acessíveis para alguns públicos. As pessoas que se enquadrarem nos requisitos para comprar a passagem de avião mais barata poderão adquirir bilhetes para duas idas e duas voltas por ano. Cada uma pelo valor de R$ 200. A meta é ocupar os espaços vagos no avião, que permitirão a abertura de vendas com esses valores menores.

O ministro Marcio França disse que acha difícil alguma companhia aérea não aceitar, pois cerca de 20% das vagas saem vazias nos voos. De acordo com estimativas do governo, o programa vai gerar cerca de 15 milhões de passagens no ano. Atualmente, conforme cálculo feito pelo ministério, as companhias aéreas atingem o número de 30 milhões de passageiros no ano.

Quem tem direito de usufruir dos benefícios do Programa Voa Brasil são os aposentados, pensionistas, servidores públicos e estudantes com Financiamento Estudantil que possuem renda de até R$ 6.800 por mês. O governo federal também deve permitir o parcelamento das passagens em até 12 vezes.

As passagens de R$ 200 estarão disponíveis apenas em períodos específicos nos meses “intermediários” das temporadas nos aeroportos, da segunda quinzena de fevereiro a junho e nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Contudo, o plano do programa ainda não está finalizado e não foi lançado. Ainda faltam os ajustes, assim como o fechamento de parcerias com companhias aéreas. Não há data prevista para lançamento do programa.

