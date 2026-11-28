Francesco Califano/Unsplash Tubarão

Em estudo publicado na revista Cretaceous Research, cientistas revelaram encontrar 14 dentes fossilizados de ao menos cinco espécies de tubarões. Os fósseis foram coletados de rochas de fosfato no planalto de Abu-Tartur, no deserto ocidental do Egito.



A descoberta inusitada mostrou que, há mais de 70 milhões de anos, o deserto - que agora é uma região completamente árida - abrigava tubarões em um ambiente marinho tropical. A principal hipótese é que isso aconteceu durante a época geológica conhecida como Cretáceo Superior.



O que se sabe sobre cada espécie?



Os fósseis encontrados ampliaram o registro paleontológico de espécies no continente. As espécies de tubarões Cretalamna cf. maroccana, Serratolamna cf. serrata e Squalicorax bassanii, por exemplo, são consideradas inéditas para o Egito. Enquanto que a espécie Scapanorhynchus cf. raphiodon pode ter sido registrada pela primeira vez no continente africano e no país.



Especialmente a espécie Scapanorhynchus é considerada de tubarões com focinho alongado, dentes estreitos e pontiagudos. Os pesquisadores consideraram a abreviação “cf.” junto ao nome para sinalizar a semelhança com outro grupo.



Ambiente marinho no deserto



Encontrar diferentes linhagens pode significar que o ambiente marinho, anteriormente presente no que hoje é um deserto, abrigou uma variedade considerável de predadores. No entanto, a pesquisa não permitiria reconstruir a cadeia alimentar e relações interespécies com precisão.



Os pesquisadores, porém, não podem afirmar que as cinco espécies viveram ao mesmo tempo porque os dentes foram encontrados em depósitos sedimentares que se acumularam ao longo de períodos geológicos.

Período Cretáceo



O período Cretáceo foi o último período geológico da Era Mesozoica. Neste momento da história, os movimentos das placas tectônicas deixaram os continentes em posições muito próximas das de hoje.



O nível do mar era 200 metros acima do que é atualmente, o maior registrado em toda a história do planeta Terra.



Este período é dividido em duas épocas geológicas. O Cretáceo Inferior, início do período, vai de 146 a 100,5 milhões de anos atrás. E o Cretáceo Superior é o período final do Cretáceo, estende-se de 100,5 a 65,5 milhões de anos atrás.



A presença de dinossauros nos continentes era marcante, principalmente na América do Norte e Ásia.



