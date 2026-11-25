Divulgação/St. Helena Government Communication Hub Jonathan vive nos jardins da Plantation House, residência oficial do governador da ilha de Santa Helena

Será possível retardar ou resistir aos efeitos do envelhecimento? A tartaruga-gigante mais velha do mundo guarda respostas para esse paradigma no DNA. Jonathan é uma tartaruga-gigante-de-aldabra de 194 anos e carrega o título de animal terrestre vivo mais velho de que se tem conhecimento. Segundo pesquisadores da Universidade de Cambridge, a chave para longevidade do animal está na genética: ele possui 287 variantes que evitam deteriorações associadas ao envelhecimento.

O estudo “Epigenetic insights into extreme longevity in the world’s oldest terrestrial animal, Jonathan” publicado na Science Advances aponta que variantes genéticas de Jonathan ajudam a reparar danos no DNA, controlar inflamações, regular insulina e suprimir desenvolvimento de câncer.

Ou seja, o animal não apenas herdou genes excepcionais para longevidade, mas o organismo tem evitado alterações comuns com o envelhecimento que ajudaram a rpeservar funções biológicas importantes até aqui.

A tartaruga nasceu em 1832 e já era viva quando Charles Darwin sugeriu a teoria da evolução, ou quando a escravidão nem tinha sido abolida no Brasil. O animal não só é a tartaruga-gigante mais velha conhecida, mas também o animal terrestre mais longevo conhecido.





Jonathan sobressai a animais da própria espécie

Para investigar como mecanismos regulatórios operam em Jonathan, os cientistas compararam a tartaruga centenária a outras mais jovens da mesma espécie. Isso porque essas mecânicas mudam à medida que animais envelhecem e podem contribuir para deterioração que vem disso.

Com isso, a pesquisa examinou o epigenoma de Jonathan: o conjunto de modificações químicas que definem quais genes são ativados ou desativados. Os genes são parte do código genético completo de cada organismo, o genoma, e carregam instruções para o funcionamento do corpo.

Apesar dos 194 anos, Jonathan apresenta marcadores genéticos similares aos de parentes mais jovens. O resultado aponta que a manutenção de uma regulação genética estável pode ser um fator central que permitem que as tartarugas-gigantes sejam longevas.

Em média, a espécie Aldabrachelys gigantea vive 80 a 100 anos, chegando a 150 em cativeiro. Isso indica que Jonathan, contudo, ainda é um caso singular e excepcional à própria espécie. Ele vive nos jardins da Plantation House, residência oficial do governador da ilha de Santa Helena.

Os autores esperam que compreender essas características possam, no futuro, ajudar a ciência a encontrar novas abordagens para retardar o declínio associado ao envelhecimento, sobretudo, na prevenção de doenças crônicas.

A natureza já resolveu o quebra-cabeça do envelhecimento de maneiras extraordinárias, e o genoma de Jonathan oferece um modelo de resiliência celular Stephen Clark, médico e doutor em filosofia (MD, PhD), fundador da Kallel e autor sênior do estudo





Apesar das pistas sobre longevidade, o estudo possui algumas limitações, como não ter acompanhado as mudanças do epigenoma de Jonathan em toda sua vida, mas somente em um momento, além de que as pistas não configuram uma prova irrefutável sobre a longevidade de Jonathan.

Ainda, transformar as descobertas em tratamentos práticos para seres humanos exigirá novas vastas pesquisas.

O projeto foi liderado pela Kallel, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos dedicada à pesquisa sobre longevidade.

Ilha de Seychelles

Jonathan veio da ilha de Seychelles. Além dela, Galápagos também é casa da espécie de tartarugas-gigantes. O animal esteve ao menos 144 anos na casa do governador, onde chegou como um presente.

As tartarugas-gigantes são os últimos representantes de répteis enormes do passado que desempenharam papéis ecológicos dominantes em várias ilhas do mundo.

Com isso, a espécie é uma oportunidade rara de investigar como a evolução funcionou para determinadas espécies, principalmente para resistir aos efeitos do tempo.

A ilha de Seychelles é remota, fica no Oceano Índico e abriga cerca de 183 mil tartarugas-gigantes-de-Aldabra (Aldabrachelys gigantea), mais do que os habitantes de todo o país, cerca de 135 mil.