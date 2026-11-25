Reprodução/UFLA Laboratório da Universidade Federal de Lavras (UFLA) recria condições encontradas em cavernas

A Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais, inaugura nesta quarta-feira (25), às 16h, um laboratório inédito capaz de recriar condições encontradas em cavernas para estudar os animais que vivem nesses ambientes.

O projeto recebeu investimento de R$ 1,4 milhão da Samarco e permitirá acompanhar, em condições controladas, como os organismos subterrâneos reagem a mudanças no ambiente.

Instalado ao lado do Centro de Estudos em Biologia Subterrânea (CEBS), na UFLA, o Laboratório Avançado de Pesquisa Ambiental Subterrânea ocupa uma área de aproximadamente 120 m². O espaço conta com salas equipadas com aquários e terrários, recipientes preparados para abrigar pequenos animais, principalmente invertebrados, como insetos e aranhas.

Reprodução/UFLA Seis câmaras experimentais permitirão investigar como mudanças na temperatura, na umidade e na alimentação afetam espécies subterrâneas





O principal diferencial está em seis câmaras cilíndricas especiais, chamadas de microcosmos. Elas funcionarão como pequenas cavernas experimentais , reproduzindo características desses ambientes para que os pesquisadores observem como os animais vivem, se alimentam e interagem.

Três câmaras serão mantidas em condições parecidas com as encontradas em cavernas naturais. Nas outras três, os cientistas poderão modificar fatores como temperatura, umidade e disponibilidade de alimento. Essa divisão permitirá comparar os resultados e entender como cada alteração afeta os organismos.

As estruturas também terão áreas com chão natural e espaços para acompanhar o comportamento das espécies. Embora reproduzam condições subterrâneas, as câmaras permitirão algumas trocas com o ambiente externo, aproximando os experimentos da realidade encontrada na natureza.

A instalação de toda a estrutura levou aproximadamente um ano.

Reprodução/UFLA Pesquisadores poderão acompanhar o comportamento, o crescimento e os hábitos alimentares de animais que vivem em cavernas





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Pesquisas vão acompanhar a vida dos animais no escuro

Com o laboratório, os cientistas poderão investigar questões que seriam difíceis de estudar diretamente dentro das cavernas. Entre elas estão o crescimento dos animais, seus hábitos alimentares e a maneira como diferentes espécies convivem no mesmo ambiente.

Também será possível observar os períodos de atividade e descanso. Esse tipo de estudo é importante para animais que vivem permanentemente no escuro, sem a alternância natural entre o dia e a noite.

Outra possibilidade será acompanhar grupos de espécies ao mesmo tempo, em vez de estudar apenas um animal por vez. Assim, os pesquisadores poderão entender melhor como os organismos se relacionam e dependem uns dos outros para sobreviver.

Segundo o professor Rodrigo Lopes Ferreira, do Departamento de Ecologia e Conservação da UFLA (DEC) e responsável pelo laboratório, esse conhecimento é importante porque as cavernas podem sofrer impactos provocados pelas atividades humanas.

Esses conhecimentos são especialmente importantes porque os ambientes subterrâneos são, em geral, bastante sensíveis às alterações provocadas pelas atividades humanas. Mudanças na circulação da água, na temperatura, na umidade ou na entrada de matéria orgânica podem afetar organismos que, muitas vezes, existem apenas em uma única caverna ou em uma região muito restrita. Rodrigo Lopes Ferreira, professor responsável pelo laboratório.





A matéria orgânica que chega às cavernas inclui restos de plantas e outros materiais que servem de alimento para os animais. Quando essa entrada é alterada, toda a disponibilidade de recursos para os organismos subterrâneos pode mudar.

Reprodução/UFLA Experimentos poderão ajudar a compreender como alterações no ambiente afetam os organismos subterrâneos





Ao realizar experimentos por períodos longos, os pesquisadores poderão avaliar os efeitos dessas transformações e ver como elas afetam não apenas uma espécie, mas também as relações entre diferentes animais. Os resultados poderão contribuir para a criação de medidas de proteção das cavernas e de sua fauna.

A expectativa é que o laboratório receba estudantes e pesquisadores da UFLA e de outras instituições brasileiras e estrangeiras. O início das atividades científicas está previsto para 2027.





Centro reúne coleção de animais encontrados em cavernas

A nova estrutura amplia o trabalho do Centro de Estudos em Biologia Subterrânea (CEBS), dedicado à pesquisa de animais e outros organismos que vivem em cavernas.

Ao longo de sua trajetória, o centro contribuiu para a publicação de mais de 400 artigos científicos e para a descoberta e descrição de centenas de espécies cavernícolas, muitas delas desconhecidas pela ciência. A instituição também participou da formação de profissionais, mestres e doutores que atuam em diferentes áreas relacionadas ao estudo desses ambientes.

O CEBS abriga ainda a maior coleção científica de animais invertebrados encontrados em ambientes subterrâneos do Brasil e da América Latina. O acervo reúne exemplares coletados em cavernas de diferentes regiões e ajuda os pesquisadores a identificar onde essas espécies vivem, conhecer suas características e compreender a diversidade da fauna subterrânea.

A coleção também serve de apoio a estudos ambientais, especialmente na identificação de animais raros ou que existem exclusivamente em certas cavernas. Essas informações podem contribuir para processos de licenciamento ambiental, que avaliam os possíveis impactos de atividades humanas, e para a análise da importância desses locais para a conservação da natureza.