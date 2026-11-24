Jason Bond/UC Davis A pesquisa faz parte do Projeto de Genômica para Conservação da Califórnia (California Conservation Genomics Project), uma iniciativa financiada pelo governo para produzir um banco de dados de DNA voltado à conservação

Uma aranha minúscula do tamanho de uma moeda e nomeada em homenagem a um humorista possui código genético (genoma) 50% maior do que o dos seres humanos. É o que aponta uma pesquisa divulgada pela Universidade da Califórnia em Davis (UC Davis) “Reference genome of the Californian trapdoor spider Aptostichus stephencolberti Bond 2008”, publicada no dia 08 de setembro deste ano.

A espécie aranha-de-alçapão Stephen Colberti vive na Califórnia, Estados Unidos, animal também conhecido como símbolo do halloween na região. Apesar de enorme, o genoma sequer é o maior dentre todas as aranhas.

Com 4,6 bilhões de pares de bases de DNA, não é o maior genoma entre as aranhas, mas é significativo Jason Bond, autor e professor do Departamento de Entomologia e Nematologia da UC Davis





Os resultados foram publicados na revista Journal of Heredity e, segundo os autores em divulgação da UC Davis, é a primeira vez que cientistas sequenciam o genoma de uma aranha desta família.





O enorme genoma de um ser minúsculo

O genoma da Aptostichus stephencolberti é bastante complexo. De acordo com a pesquisa, possui 52 cromossomos, enquanto os humanos apresentam 46, sendo 23 pares.

Genoma é o conjunto completo do material genético de um organismo. Basicamente, todas informações armazenadas no DNA das células que determinam como funciona, se desenvolve e quais as características de um ser vivo.

A maior descoberta sobre o código genético da espécie é que o tamanho engana: 77% do genoma se dá por repetições de sequências de DNA, sem que haja uma quantidade maior de genes.

Ou seja, o tamanho do genoma não quer dizer que as aranhas sejam um ser mais complexo ou que possuem mais genes.

Outro lado importante apontado pela pesquisa tem relação com a velocidade de adaptação que o genoma de aranhas possui comparado a animais vertebrados.

Conforme o estudo, isso pode acontecer por causa da ausência de telômeros no caso das aranhas. A estrutura é responsável por proteger as extremidades dos cromossomos, e a ausência pode explicar por que a taxa de evolução é maior.

Ainda de acordo com a UC Davis, genomas de aranhas podem ajudar a descobrir compostos presentes em seus venenos que tenham aplicações médicas ou agrícolas.

Onde ela se esconde?

O nome popular “de alçapão” tem relação com o comportamento discreto que essas aranhas apresentam. De acordo com a UC Davis, esses animais vivem escondidos em tocas nas dunas do litoral da Califórnia.

Ironicamente, o esconderijo não é muito eficaz e, frequentemente, entram em contato com turistas e moradores das praias. As fêmeas da espécie passam toda a vida no subsolo em tocas revestidas por seda e camufladas do exterior.

Os buracos ficam próximos da superfície e as aranhas-de-alçapão aguardam perceberem tremores de presas para rapidamente saírem do esconderijo e atacar em uma emboscada.

A espécie possui veneno, mas não é perigoso aos humanos. O grupo reúne cerca de 50 mil espécies, das quais apenas cerca de 50 é tóxico para humanos.

Ameaça ao habitat

A pesquisa faz parte do Projeto de Genômica para Conservação da Califórnia (California Conservation Genomics Project), uma iniciativa financiada pelo governo para produzir um banco de dados de DNA voltado à conservação.

Isso deverá servir para que cientistas identifiquem populações distintas que possam precisar de proteção, sobretudo porque as aranhas raramente se deslocam das dunas costeiras que, naturalmente, são fragmentadas.

Com isso, uma nova ameaça que surgiu é a elevação do nível do mar. Já que a espécie não tem comportamento de se deslocar, corre risco de perder habitat.

Nesse contexto, os autores esperam entender como as mudanças climáticas , os incêndios e a urbanização podem afetar a genética dessas espécies.