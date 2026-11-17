Divulgação/Universidade de Salford As novas espécies são, na verdade, "velhas conhecidas", que eram integrantes de outras espécies até então

Duas novas espécies de macacos-uivadores foram reconhecidas e descritas pela ciência após 85 anos sem nenhuma nova integrante neste grupo dos primatas. As duas recém-chegadas são, contudo, velhas conhecidas. Isso porque foram separadas de outras espécies com as quais eram confundidas até então.

O estudo “Genome-wide analyses reveal recent diversification and hidden diversity in Amazonian howler monkeys, including two new species” descreve duas espécies que ocorrem na: a Alouatta iroi, ao norte da floresta, e a Alouatta matogrossensis, limitada ao sul.

O trabalho as dividiu devido a comparações genéticas e física dos bugios-ruivos . A pesquisa foi publicada no dia 30 de outubro de 2026 na revista científica Communications Biology.

Os bugios são conhecidos pelasque usam para comunicação. Um dos principais fatores para a separação são as barreiras geográficas, neste caso, os grandes rios amazônicos, que dividiram os animais ao longo de milhares de anos.

Com a descoberta, o gênero agora. A pesquisa também sugere reconstrução da linha evolutiva dos primatas.

O macaco do norte da Amazônia também foi batizado de bugio-vermelho-do-Pantepui, enquanto o primo ficou nomeado como bugio-vermelho-de-Mato Grosso. A pesquisa foi liderada por pesquisadores ligados à Universidade de Salford, no Reino Unido.





Risco de vida “precoce”

Apesar de recém descrita pela ciência, a espécie do bugio-vermelho-de-Mato Grosso pode estar correndo risco de extinção, aponta o estudo. Isso porque as áreas em que ocorre na floresta são as mais desmatadas, o que favorece a perda e a fragmentação do habitat.

Com isso, o estudo aponta que a espécie provavelmente se classifica como “Criticamente Ameaçada”, segundo critérios de conservação da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

A coirmã, contudo, também não está 100% segura. A pesquisa indica que, em um futuro próximo, desequilíbrios causados por mudanças climáticas devem afetar a região onde habita, que permanece como uma das mais preservadas da Amazônia.

Ainda, os pesquisadores alertam para os possíveis impactos da iminente construção da Usina Hidrelétrica de Bem Querer, em Rio Branco, capital acreana, sobre a espécie.