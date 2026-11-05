Uma espécie de vaga-lume que não era documentada pela ciência desde 1983 foi redescoberta em uma reserva natural de Delaware, nos Estados Unidos. Com nome científico Pyractomena similis, o inseto foi visto em junho de 2026, 43 anos depois.
Conforme a Re:wild, organização internacional que mantém uma lista de busca por espécies perdidas com suspeita de extinção, a redescoberta foi acompanhada por um “pacote” de mais 27 espécies de vaga-lumes redocumentadas e publicadas em estudo no Journal of Lost Species, todas entre os Estados Unidos e o Canadá.
A espécie reencontrada foi vista no dia 03 de junho por Christopher Heckscher, entomologista e ecologista da Universidade Estadual de Delaware, em uma visita norturna ao Parque Estadual Brandywine Creek.
Ainda antes, durante o verão de 2026, dois moradores da região compartilharam imagens de possíveis encontros do vaga-lume similis em uma plataforma para ciência cidadã, enquanto um terceiro divulgou outro caso em maio, na Virgínia, Estados Unidos.
Durante a visita, o cientista encontrou insetos que emitiam uma sequência de flashes curtos de luz âmbar, em tons amarelo-esverdeados, e levou exemplares para confirmação por meio de análises microscópicas. O padrão intermitente de emissão de luz é uma característica central da espécie.
O estudo “Extinguished or overlooked? An examination of lost firefly species of the US and Canada” aponta que existem 69 espécies com lacunas de conhecimento sobre seu estado de conservação e outras 48 sobre as quais não há dados disponíveis na região.
Na verdade, 28 espécies nos Estados Unidos e no Canadá são consideradas desaparecidas, o que representa 16% das espécies conhecidas. Geralmente, elas não desaparecem dos registros porque suas populações diminuíram ou porque estão ameaçadas, mas simplesmente porque ninguém foi procurá-las Christopher Heckscher, entomologista, ecologista e um dos autores do estudo
Segundo o pesquisador, a espécie pode ter sido considerada extinta por uma série de fatores: destruição de habitats, período reprodutivo curto, atividade noturna e a falta de buscas direcionadas para encontrar a espécie.
E é justamente pela falta de buscas que muitas espécies acabam sendo consideradas extinguidas, mas podem ter sobrevivido, ainda que ameaçadas. Os pesquisadores apontam que a colaboração da população é fundamental para a confirmação desses dados.
A boa notícia é que muitas dessas espécies provavelmente não desapareceram para sempre: elas simplesmente não estão sendo observadas. E descobrimos que o aumento da conscientização, as buscas direcionadas realizadas por especialistas, o financiamento específico e o compartilhamento de dados por cientistas cidadãos podem levar a redescobertas extraordinárias Candace Fallon, bióloga e uma das autoras do estudo
Uma morte “científica”
O desaparecimento de uma espécie não significa, necessariamente, que ela esteja extinta ou em situação grave de ameaça. Na prática, somente sumiu de quaisquer registros científicos a partir de determinado período.
E muitas das vezes, ninguém vai atrás na tentativa de confirmar. O caso do vaga-lume Pyractomena similis é um bom exemplo. Apesar da confirmação de sua existência por meio do estudo publicado em outubro, houveram registros anteriores, por cidadãos.
Durante o verão deste ano, o inseto foi visto em Ashburn, na Virgínia, nos arredores de Washington, D.C., em 15 de maio, por Aljoscha Nern, que registrou o caso na plataforma iNaturalist e a identificação da espécie foi confirmada por meio de exame microscópico em 6 de julho.
A plataforma é uma espécie de rede social voltada à ciência cidadã, onde qualquer pessoa pode registrar espécies de plantas, animais e fungos encontrados na natureza.
Ao mesmo tempo, o pesquisador Heckscher observou as emissões de luzes no dia 03 de junho e confirmou em exame cerca de um mês depois, o que deu origem aos estudos. Agora, resta avançar em estudos populacionais para entender o estado de conservação dos vaga-lumes.
Era um sinal
Heckscher conta que “haviam sinais” da espécie durante a visita noturna no Parque Estadual Brandywine Creek. Isso porque, brincadeiras à parte, os machos da espécie emitem de dez a 20 pulsos de luz em sucessões rápidas, como flashes de uma sessão fotográfica, pausam e emitem novamente.
A espécie costumava habitar áreas ao Leste e Sul dos Estados Unidos e, uma das poucas informações sobre o comportamento conhecidas é que prefere campos e pradarias com proximidade da água.
Segundo o pesquisador, a redução desses ambientes provavelmente foi o fator central para a “morte científica” da espécie, ou seja, pela falta de registros a partir de 1983.