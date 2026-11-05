Reprodução/ESA/TGO/CaSSIS Região norte do vulcão Alba Mons, em Marte; as manchas brancas podem ser depósitos ao redor de condutos por onde gases do interior do planeta escapariam

Marte pode não estar morto por dentro, mas sim adormecido. Um estudo publicado nesta quarta-feira (4) com dados da sonda europeia ExoMars TGO, da Agência Espacial Europeia (ESA), identificou novos sinais de atividade vulcânica no planeta vermelho.

O principal indício é a presença de cloreto de hidrogênio acima das rachaduras presentes na superfície do vulcão Alba Mons, o maior de Marte em extensão.

Um processo semelhante acontece na Terra com as fumarolas, aberturas na crosta terrestre que liberam dióxido de carbono, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio vindos de sistemas vulcânicos.

Por isso, os cientistas suspeitam que os gases estejam escapando de uma região de magma ainda quente no interior do planeta.

"Nossas descobertas sugerem que Marte conservou calor interno suficiente para manter a atividade vulcânica até recentemente, e possivelmente ainda o faça", afirmou Daniel Mège, da Academia Polonesa de Ciências, coautor do estudo.

Caso a hipótese seja confirmada, o calor do subsolo poderia favorecer a vida microbiana, principalmente em locais com água subterrânea.



