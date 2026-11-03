Imagem gerada por IA /MPE Pesquisa pesquisa abre novos caminhos para investigar como supermassivos se formaram pouco depois do Big Bang

Pesquisadores identificaram, pela primeira vez em uma galáxia jovem, três buracos negros supermassivos. Dois estão próximos um do outro, no centro do sistema, enquanto o terceiro fica mais afastado. A descoberta utilizou tecnologias do telescópio James Webb e foi publicada no dia 12 de agosto.

O estudo “BlackTHUNDER: Evidence of three massive black holes in a z ∼ 5 galaxy” foi realizado por equipe internacional liderada pelo Instituto Max Planck e encontrou os três gigantes em processo ativo de acreção, quando acumulam matéria e formam um disco ao entorno.

A análise aponta que os buracos negros têm massas aproximadas de 80 milhões, 600 mil e 2 milhões de vezes a massa do Sol. Eles ficam em uma galáxia a mais de 12,5 bilhões de anos-luz da Terra, o que corresponde a aproximadamente 1,2 bilhão de anos após o Big Bang.

Conforme modelos adotados pelo estudo, o Universo tem 13,8 bilhões de anos de idade. Ou seja, praticamente no começo do Universo.

O principal destaque do achado é a hipótese de que fusões entre buracos-negros no início do Universo podem ter causado o rápido crescimento deles.





Isso porque, para um buraco-negro se tornar supermassivo, ele precisa absorver muita matéria (plasma, estrelas, gás, poeira) por meio da acreção. Contudo, a ciência não conseguiu comprovar precisamente como isso aconteceu no Universo primordial, em tão “pouco” tempo.

Isso sugere que os processos no Universo primordial eram eficientes em aproximar buracos negros massivos, estabelecendo as condições para as grandes fusões de buracos negros que esperamos detectar com futuros observatórios de ondas gravitacionais Hannah Übler, líder de um grupo de pesquisa do Instituto Max Planck





A pesquisa aponta uma nova pista para investigar o processo. Ainda, o estudo sugere que um dos três gigantes conseguiu crescer somente por acreção de forma mais acelerada do que os modelos matemáticos conseguem prever.

Apesar de não resolver a questão sobre como os buracos-negros ficaram tão massivos no começo do Universo, a pesquisa abre novos caminhos para essa investigação.