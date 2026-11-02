Darryl Pitt / Maine Mineral & Gem Museum / Nasa / JPL-Caltech Há expectativa é de que a singularidade química ajude a ciência a reconstruir como Marte já foi um dia, com ciclo da água complexo

Um meteorito encontrado no deserto do Saara em Mali revelou uma origem inesperada e impactante para a ciência: a pedra veio de Marte e possui cerca de 4,1 bilhões de anos, uma das mais antigas já encontradas. Ela foi descoberta em 2022 acidentalmente por garimpeiros, e a idade e demais características foram publicadas em artigo científico na quinta-feira, dia 29 de outubro.

Com cerca de, a rocha, contudo, não é a primeira marciana encontrada na Terra. Ela chamou atenção ainda assim, por causa de propriedades químicas peculiares em comparação com as “irmãs” extraterrestres.

O principal achado se deu pela mineralogia da rocha, que aponta formação muito antiga, de estágios iniciais do Planeta Vermelho. A expectativa é de que a singularidade química ajude a ciência a reconstruir como toda lógica atmosférica de Marte um dia já foi, inclusive com água.

A descoberta foi detalhada pelo estudo “A Martian meteorite that formed ≳4.1 billion years ago samples Mars’ early crust and mantle”, publicado na revista Science, com participação de pesquisadores da Nasa e da Universidade do Novo México (UNM).





Batizada de, a pedra está entre os três meteoritos marcianos mais antigos já encontrados na Terra, aponta a Nasa, com idade muito próxima aos primeiros capítulos geológicos do planeta vermelho.

O Planeta Vermelho hoje é árido e frio, mas acredita-se que tenha tido condições favoráveis à vida no passado, quando a Terra recém estava iniciando sua formação geológica.





Pistas de como era Marte

Para além das análises químicas a fim de confirmar a origem no planeta vermelho, outro estudo com o Teghaza 001 avaliou a composição da água presente na rocha e encontrou evidências de que interações com uma possível hidrosfera antiga em Marte.

Os resultados reforçam a hipótese de que o planeta tenha tido ambientes com água líquida e permitem começar a compreender como ela circulava entre a crosta e o interior marciano (o ciclo da água) durante os primeiros bilhões anos de vida do astro.

Conforme Yang Liu, do Laboratório de Propulsão de Foguetes da Nasa (JPL), os estudos publicados nesse ano são apenas um “arranhão” de todas as informações que ainda podem ser descobertas com o meteorito.

Em informações divulgadas pelo laboratório, ela explica que a pedra é de uma classe chamada “shergottitos”, que é comum dentre os meteoritos provenientes de Marte. Contudo, mesmo após a confirmação da origem pela UNM, os pesquisadores decidiram aprofundar a análise.

A equipe descobriu que esse é o primeiro meteoro de uma região específica da crosta marciana, e que há “registros” de interações entre o ciclo da água do antigo Planeta Vermelho com a rocha e talvez até mesmo daquela atmosfera, que já estaria perdendo água.

Como a pedra chegou à Terra?

Divulgação/NASA/JPL-Caltech/USGS Cientistas encontraram 13 localizações que batem com a mineralogia de Teghaza 001





Conforme o estudo, um impacto de meteoro na superfície marciana ejetou a rocha em um evento violento, que chegou a gerar temperaturas de até 1200ºC na área de choque. Isso alterou a química da pedra e a enviou para o espaço.

As formações de metais no interior da rocha permitiram que os cientistas estimassem de que região de Marte a pedra saiu, apesar de não confirmar com precisão. Os locais prováveis ficam nos planaltos sul, ao noroeste da cratera de Hellas.