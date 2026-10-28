Reprodução/Facebook/QUB Archeology at Queen's Pesquisa integra programa de arqueologia comunitária da Queen's University Belfas

Um mapa de 1786 com registros de um prédio que sumiu de qualquer registro cartográfico a partir de 1830 transformou uma pesquisa arqueológica em uma sala de aula, em campo, para crianças e voluntários na cidade de Ballycastle, Condado de Antrim, Irlanda do Norte.

O prédio desaparecido há 200 anos é alvo de pesquisa de arqueólogos da Queen’s University Belfast (QUB), em busca de entender que papel aquele edifício cumpriu durante o ecossistema industrial local no xéculo XVIII.

A atividade se tornou um projeto comunitário e reuniu crianças e voluntários na busca por vestígios, em parceria com o Ballycastle Museum e o Community Archaeology Programme Northern Ireland (CAPNI).

Os vestígios encontrados até agora são indícios de um piso de tijolos, além de materiais como ardósia, ferro e carvão. Contudo, pesquisadores ainda não identificaram para que o prédio era utilizado.

A investigação é liderada por Collm Donnelly, da QUB, em projeto que pretende aproximar moradores do patrimônio arqueológico da região.





Centro industrial em 1750 e “comunitário” em 2026

A suspeita de que o prédio tenha tido um papel importante não surgiu somente por causa dos mapas. À BBC, Donnelly explicou que o cenário econômico de Ballycastle era bastante desenvolvido em 1750, um centro industrial da época.

A busca por respostas do passado se tornou palco de uma sala de aula de arqueologia para a comunidade 300 anos depois. O professor relata que, com objetivo de aproximar os cidadãos de conhecimento histórico, o grupo ensina técnicas de escavação e promove contato direto com cientistas.

A introdução à arqueologia pode ser uma estratégia importante para que crianças se interessem pela história local ao longo da vida, acredita o professor. As escavações comunitárias foram oferecidas do dia 12 a 21 de outubro.

O que acontece agora?

As escavações da pesquisa continuaram até dia 23 de outubro, mas foram prejudicadas por fortes chuvas que atingiram o local. O material encontrado será submetido a análises e limpeza para começar a determinar para que serviu aquele prédio.

O objetivo é determinar a relação com a história industrial da cidade e, se possível, por que sumiu dos registros cartográficos a partir de 1830.