Chen-Geng/Guizhou University A pesquisa aponta que uma linhagem antiga de anfíbios conseguiu se adaptar a ambientes de água salgada

Fósseis encontrados na China apontam para o que pode ter sido o primeiro anfíbio a viver no mar. Com cerca de 1 metro de comprimento e corpo achatado coberto por placas ósseas, a espécie batizada de Gerrothorax maritimus viveu há 237 milhões de anos e foi descrita em estudo publicado nesta segunda-feira (26).

O estudo “A fully marine stem amphibian from the Late Triassic of China” está na Nature Ecology & Evolution, com autoria de Lipin Diao, Ryosuke Motani, Da-yong Jiang, Jiaxu Hao & Shengyu Wang.

Conforme informações divulgadas pela publicadora, Nature Asia, a pesquisa aponta que uma linhagem antiga de anfíbios conseguiu se adaptar a ambientes de água salgada, o que nenhuma espécie atual é capaz.

A principal base de descrição para o estudo são dois esqueletos quase completos, achados em rochas na província de Guizhou, no sul da China. A data da peça corresponde ao Triássico, período entre 237 a 201 milhões de anos atrás.

O estudo compara o animal a uma salamandra-gigante, com corpo mais robusto e achatado. Os pesquisadores analisaram quimicamente restos dos ossos, com resultados compatíveis à vida em ambiente aquático marinho.





Hipótese de vida marinha

O eixo central que sustenta a hipótese da vida marinha é uma análise geoquímica dos fósseis. Conforme a Nature Asia e a University of California de Davis, os cientistas avaliaram a proporção de isótopos de estrôncio nos ossos.

Os valores encontrados batem com o esperado para a água do mar durante o período Triássico. O estrôncio é um elemento químico comum na água que pode deixar rastros em materiais biológicos.

Pesquisadores se valem dessa “cicatriz” junto de análises das condições ambientais do passado para estimar onde uma espécie fossilizada viveu.

Conforme Ryosuke Motani, um dos autores e professor da UC Davis, a preservação dos esqueletos é outro indício da vida no mar. Isso porque carcaças que ficam no mar, a menos que afundem de imediato, tendem a perder os membros antes de pousar no fundo.

Como os fósseis estão até mesmo com os dedos preservados, a hipótese é de que tenham vivido muito próximo do local em que foram encontrados, em sedimentos a 30 quilômetros de possíveis ilhas da época.

Como era o Gerrothorax maritimus?

O estado de preservação dos esqueletos permitiu aos pesquisadores a reconstrução da aparência e modo de vida do Gerrothorax maritimus em ambiente oceânico.

A principal característica era o corpo achatada, coberto por uma espécie de armadura óssea, possível defesa contra predadores como ictiossauros. O corpo possuía peculiar formato de disco e chegava a cerca de 1 metros de comprimento.

Se pensarmos nos anfíbios atuais, esse animal é incomum porque é grande. Provavelmente, em termos de massa corporal, era comparável à salamandra-gigante. A diferença é que as salamandras-gigantes têm o corpo alongado, enquanto esse animal era realmente robusto Ryosuke Motani, autor do estudo, em divulgação da UC Davis





Com base no corpo e formato do crânio, os cientistas acreditam que ele se alimentava por sucção e que vivia no fundo do mar. O comportamente seria similar ao “tubarão-tapete”, que espera presas e as suga quando chegam perto.

Por que anfíbios não conseguem viver no mar atualmente?

Conforme Motani à UC Davis, anfíbios não vivem na água do mar devido a uma intolerância da pele ao sal. A pele desses animais é permeável e serve para várias funções e adaptações, como respirar e absorver água.

Esses animais sequer bebe água pela boca, já que conseguem se hidratar pela pele. A característica, por outro lado, os impede de vivem em ambientes salinos e exige que estejam perto de água doce.

Em água salgada, perdem peso e precisam retornar a água doce para se recuperar.