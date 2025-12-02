Arte / Portal iG Dom Pedro 2, o imperador que tratava a ciência como assunto de Estado

Você sabia que o Dia Nacional da Astronomia, celebrado em 2 de dezembro, existe por conta de Dom Pedro II? É isso mesmo. O imperador brasileiro era um verdadeiro apaixonado pelo céu. Ele foi o grande responsável por reorganizar o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, referência mundial em observação astronômica. Sem contar que foi por conta dele que o Brasil recebeu alguns dos instrumentos astronômicos mais modernos do século 19.

Museu Histórico Nacional Registro histórico do Observatório Pedro II durante o trânsito de Vênus, em 1882.

Durante o bate papo, Calil vai trazer todo o contexto da época. Vai explicar comoarticulou a chegada de telescópios, espectroscópios e outros equipamentos europeus. Instrumentos essses que foram fundamentais para que o Brasil participasse de grandes observações astronômicas na época. Boa parte deles ainda existe e ainda é preservada em acervos históricos, com histórias incríveis por trás.









O monarca era tão apaixonado pela ciência das estrelas, que durante as viagens que fazia pelo mundo, logo ia atrás dos pesquisadores onde quer que estivessem. Era verdadeiramente respeitado pela comunidade científica. O naturalista Charles Darwin, inclusive, reconheceu o valor de Dom Pedro II para a ciência: "O imperador faz tanto pela ciência, que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito".











Brasil na rota astronômica

Também vamos falar sobre as curiosidades por trás do Observatório Nacional do Rio de Janeiro e seus equipamentos raríssimos. Muitos desses itens foram usados por cientistas brasileiros antes mesmo da invenção do avião. Eles fazem parte de um passado científico que quase ninguém conhece, e que merece ser celebrado.

