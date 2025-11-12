BIOSPHOTO/Alamy Peixe cria desenhos na areia para conquistar fêmea

Como forma de conquistar uma parceira, o peixe-soprador japonês (do gênero Torquigener) exibe um comportamento que mistura persistência e talento artístico. Durante o período de acasalamento, o macho passa até sete dias esculpindo desenhos complexos na areia do fundo do mar, movendo as nadadeiras continuamente para criar uma estrutura circular de simetria impressionante.

O processo, registrado em vídeo e compartilhado pela BBC Earth, mostra o pequeno peixe, de cerca de 12 centímetros, criando padrões com até dois metros de diâmetro.

As formações, compostas por sulcos e vales cuidadosamente alinhados, são desenhadas para atrair a atenção de uma fêmea. Segundo o narrador da série “Life Story”, Sir David Attenborough, o macho não pode interromper o trabalho, pois qualquer pausa permitiria que as correntes marítimas apagassem todo o esforço.

Nas imagens, o peixe aparece mergulhando o corpo na areia e agitando as nadadeiras com vigor, criando nuvens densas de sedimentos enquanto molda a estrutura. Quando encontra conchas que atrapalham o desenho, ele as recolhe com a boca e as utiliza como acabamento final, posicionando-as sobre as cristas da escultura. O resultado é uma obra de arte natural que impressiona pela precisão geométrica e pela beleza visual.

Mergulhadores avistaram pela primeira vez essas enigmáticas formações no fundo do mar, próximo ao Japão, em 1995. No entanto, levou mais de uma década até que os cientistas descobrissem quem eram os responsáveis por elas.

Uma pesquisa publicada em 2013 revelou que as fêmeas utilizam o centro dessas estruturas como ninho, depositando os ovos na região onde os grãos de areia mais finos se acumulam.

O design elaborado pelo macho não apenas atrai a fêmea, mas também protege os ovos: a disposição dos sulcos reduz em cerca de 25% o fluxo da água em direção ao centro, mantendo os filhotes mais seguros.

Diferente de outras espécies que dependem de cores vibrantes ou apêndices chamativos para conquistar atenção, o peixe-soprador confia apenas na perfeição de sua escultura.





“Se isso não chamar a atenção dela, nada mais chamará”, comenta Attenborough no documentário.

O episódio “Courtship” da série Life Story, onde a impressionante “obra de arte” subaquática é apresentada, está disponível no site da BBC Earth, e toda a série pode ser assistida na Netflix.