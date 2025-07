The Sun Ninho de vespas radioativas é achado em usina

Um ninho de vespas radioativas foi descoberto em uma instalação nuclear nos Estados Unidos, segundo um relatório oficial do governo. As informações são do The Sun.

Funcionários ficaram surpresos ao constatar que o ninho apresentava uma taxa de 100 mil desintegrações por minuto (dpm) — um nível moderadamente alto de radiação, conforme informou o canal WYFF.

Desintegrações por minuto (dpm) é a unidade usada para medir a taxa de emissão de radiação de uma substância radioativa.

O relatório do Departamento de Energia dos EUA revelou que a equipe de Operações de Controle Radiológico encontrou o ninho preso a um poste, próximo a um tanque no Savannah River Site, em Aiken, na Carolina do Sul.

O ninho foi classificado como “contaminação radioativa legada no local”, e não como uma nova perda de controle radiológico. Isso significa que a radiação presente é resultado de atividades passadas na instalação, e não de um vazamento recente.

Embora o Departamento não tenha explicado como o ninho se contaminou, garantiu que o solo e a área ao redor não foram afetados.

Descoberto em 3 de julho, o ninho foi pulverizado e ensacado como resíduo radiológico, e será posteriormente destruído.

“O atraso na divulgação foi para permitir uma revisão de outros casos anteriores de contaminação de vida selvagem e garantir coerência nos critérios de notificação”, diz o relatório.

Segundo o The Independent, nenhuma outra operação no local foi afetada pela descoberta.

A instalação foi construída nos anos 1950 para produzir material necessário à fabricação de armas nucleares durante a Guerra Fria. A partir dos anos 1980, iniciou-se o processo de limpeza ambiental, após o local ser classificado como Superfund — um local altamente contaminado que representa risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Esse não é um caso isolado de fauna contaminada por radiação. Renas na Noruega, por exemplo, foram afetadas pela radiação da explosão de Chernobyl.





Pesquisadores também monitoram tartarugas radioativas no deserto de Mojave e na própria região do Savannah River. Segundo o pesquisador Cyler Conrad, do Pacific Northwest National Laboratory, em entrevista à National Geographic:

“Tantas tartarugas em tantos locais diferentes foram afetadas pela atividade nuclear que ocorreu nesses lugares."

E completou:

“Eu não tinha noção de quão difundidos esses sinais nucleares estão no meio ambiente.”