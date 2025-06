Küllüoba Excavation Directorate Pão turco de 5.000 anos é descoberto por arqueólogos













Um grupo de arqueólogos na Turquia fez uma descoberta notável que lança luz sobre a alimentação e os rituais de comunidades antigas. Durante escavações realizadas no sítio arqueológico de Küllüoba, na província de Eskişehir, região central do país, pesquisadores encontraram um pão com cerca de 5.000 anos, surpreendentemente bem preservado. O artefato remonta à Idade do Bronze e, segundo os especialistas, é uma raridade no campo da arqueologia alimentar.

O item foi encontrado em setembro de 2024, mas os detalhes só foram divulgados recentemente pela equipe liderada pelo arqueólogo Murat Türkteki. O pão foi descoberto sob a entrada de uma antiga residência, parcialmente carbonizado, o que acabou ajudando em sua conservação natural ao longo dos séculos. A ausência de umidade e a camada de terra que o cobriu atuaram como um invólucro protetor, impedindo sua decomposição total.

Com aproximadamente 12,7 centímetros de diâmetro, o pão ainda mantém sua forma original, embora esteja escurecido e frágil. De acordo com a equipe, trata-se de uma das mais antigas evidências de panificação encontradas no país — e uma das poucas peças inteiras do tipo já recuperadas em escavações arqueológicas.

As análises iniciais apontam que o pão era feito com trigo ancestral do tipo emmer(ou gernik), combinado com lentilhas. Os pesquisadores também identificaram sinais de fermentação natural, sugerindo que a massa foi deixada para levedar antes de ser assada, provavelmente em fornos rudimentares a temperaturas de cerca de 150°C. A textura e a composição apontam para um interior macio e uma crosta mais firme.

Mais do que um alimento, o objeto pode ter tido função ritualística. Há indícios de que o pão foi propositalmente queimado e enterrado, possivelmente como parte de um ritual de fertilidade, uma prática incomum, mas não inédita, em antigos assentamentos do Crescente Fértil.

A descoberta gerou tanto interesse que padeiros da região começaram a produzir uma releitura do chamado “ pão de Küllüoba ”, com ingredientes similares — sem conservantes, rico em proteínas e com baixo teor de glúten.

O achado não apenas enriquece o conhecimento sobre a dieta de civilizações antigas, mas também reforça a relevância cultural e simbólica do pão na história da humanidade.