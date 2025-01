Italo Santos/Futura Press Eclipses Lunares Marcam o Calendário Astronômico de 2025

O ano de 2025 trará aos céus duas ocasiões de eclipses lunares totais. Esses eventos, que acontecem quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua , projetando sua sombra sobre o satélite natural, serão destaque no calendário astronômico do ano.

De acordo com especialistas da NASA, os eclipses lunares podem ser divididos em duas categorias: o eclipse lunar total, quando a Lua fica completamente imersa na sombra da Terra e adquire uma coloração avermelhada, e o eclipse lunar parcial, quando apenas uma parte do satélite entra na sombra planetária, resultando em um fenômeno de visibilidade variável, dependendo do alinhamento entre os astros.

O primeiro eclipse lunar do ano ocorrerá na noite de 13 para 14 de março, sendo total e com uma duração impressionante de 6 horas e 3 minutos. Esse fenômeno será perfeitamente visível nos Estados Unidos e parcialmente em várias outras regiões do globo, como Europa, Ásia, Austrália, América do Sul, Pacífico e África, conforme informações do site Space.com.

Já o segundo eclipse acontecerá em 7 de setembro. Embora também seja total, sua duração será um pouco menor: 5 horas e 27 minutos. Esse fenômeno será plenamente visível em partes da Ásia e no oeste da Austrália, mas outras áreas como Europa, África, oeste da América do Norte, leste da América do Sul e várias regiões oceânicas também terão a chance de acompanhar ao menos uma parte do evento.

Esses eclipses representam uma oportunidade rara de observar e estudar os alinhamentos cósmicos que tornam esse tipo de fenômeno possível. A comunidade científica promete divulgar mais detalhes sobre os horários e condições de visibilidade à medida que as datas se aproximem, garantindo que ninguém perca esses espetaculares eventos astronômicos.