Daniele Cavalcante Eclipse lunar parcial acontece no sábado. Saiba onde será visível!

Neste sábado (28), a lua ficará parcialmente encoberta. O fenômeno poderá ser visto em algumas regiões do Brasil e, diferente do eclipse solar, nesse caso é possível olhar diretamente para o satélite sem a necessidade de óculos de proteção. Segundo o Observatório Nacional, este pode ser considerado o maior fenômeno envolvendo a Lua até 2025.



O eclipse poderá ser visto na Europa, Ásia, Austrália, América do Norte, grande parte da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártica, de acordo com o portal “Time and Date”.

No Brasil, o eclipse poderá ser avistado durante a fase penumbral, quando a Lua está coberta pela sombra mais clara da Terra.

Por isso, devem ocorrer apenas mudanças na coloração da Lula, mas pouco perceptíveis a olho nu.

Em locais do leste do país, como Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí, será possível ver o eclipse parcial, com a Lua sendo coberta pela sombra mais escura do planeta. Na Região Nordeste, especialmente em cidades litorâneas, o eclipse parcial poderá ser visto mais nitidamente.

O eclipse lunar ocorre quando e quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham no espaço, fazendo com que a sombra do planeta seja projetada no satélite.

Neste sábado, a Lua irá “mergulhar” totalmente na penumbra, mas apenas 6% de sua superfície será coberta pela umbra.

O Observatório Nacional também fará uma transmissão ao vivo do fenômeno pelo YouTube.