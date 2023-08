Roscosmos/Ansa A expectativa é de que a sonda Luna-25 pouse na Lua no próximo dia 21





A Rússia lançou na madrugada desta sexta-feira (11) o foguete Soyuz, que transporta uma sonda em direção à Lua, iniciando a primeira missão lunar do país após 47 anos.

O foguete com a sonda Luna-25 partiu do Cosmódromo de Vostochny, segundo as imagens divulgadas pela agência espacial russa Roscosmos.

A missão foi elaborada para dar fôlego ao setor espacial do país, que vem enfrentando dificuldades e foi atingido por sanções internacionais por causa da invasão à Ucrânia.





A empreitada é a primeira do tipo desde 1976, quando a União Soviética foi pioneira na conquista espacial. A agência responsável espera que a sonda entre na órbita lunar no próximo dia 16, e pouse na lua no dia 21.

"Pela primeira vez, o pouso acontecerá no polo sul da lua. Até hoje, os pousos ocorreram na região equatorial", disse o oficial da Roscosmos, Alexander Blokhin, em uma entrevista recente.

A espaçonave vai passar um ano na lua "colhendo amostras, analisando o solo e conduzindo pesquisas científicas de longo prazo", segundo a agência. Sem as parcerias ocidentais, o país recorreu à China.

Segundo o especialista russo Vitali Iegorov, a missão é a primeira tentativa pós-soviética de pousar um dispositivo num corpo celestial: "A grande pergunta é: ele vai conseguir? A missão é de grande importância para a Rússia".