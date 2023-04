Divulgação/ESA Lançamento da sonda Juice, que vai analisar detalhes das luas de Júpiter





A Agência Espacial Europeia (ESA) lançou nesta sexta-feira (14) a sonda Juice, que terá a missão de descobrir detalhes das superfícies de três luas de Júpiter : Europa, Ganímedes e Calisto. O nome Juice é um acrônimo para Jupiter Icy Moons Explorerer (Explorador das Luas Geladas de Júpiter, em tradução livre).

A viagem que tentará descobrir se há a possibilidade de vida nos astros durará oito anos e lançamento aconteceu com um dia de atraso, por conta de questões meteorológicas, da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa, com um foguete Ariane 5.

A Itália participa do projeto por meio da Agência Espacial Italiana (ASI), além de universidades e órgãos públicos de pesquisa e indústria. Cerca de um terço de todos os instrumentos usados na sonda e que serão utilizados nos estudos, incluindo os painéis solares, são de produção italiana.





A bordo da Juice ainda há uma placa na qual foram reproduzidas as páginas de rosto e duas folhas do livro "Siderus Nuncius". A obra de Galileu Galilei, de 1610, descrevia as luas encontradas pelo gênio italiano em Júpiter a partir de suas observações astronômicas.

Na longa viagem de oito anos, a Juice conseguirá tomar impulso para chegar ao planeta graças a uma rota que passa próxima a Vênus e Terra e, pela primeira vez, pelo sistema Terra-Lua. A expectativa é que a sonda chegue em julho de 2031 na órbita de Júpiter e, dali, comecem as passagens próximas às três luas.

