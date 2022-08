Veja as melhores fotos capturadas pelo telescópio James Webb

Oito meses de Webb no espaço

Imagens impressionantes e ricas em detalhes minuciosos do espaço profundo se tornaram uma realidade com o telescópio James Webb. O instrumento foi lançado em dezembro do ano passado, mais especificamente no dia 25. Na quinta-feira (25), portanto, completam-se exatos oito meses que a humanidade tem o privilégio de acompanhar cada imagem e cada nova conquista que o Webb vem proporcionando à ciência. Veja a seguir as dez melhores fotos registradas pelo telescópio até o momento: