As primeiras fotos registradas pelo telescópio James Webb, da Nasa, a agência espacial americana, serão divulgadas dentro de "menos de duas semanas", no próximo dia 12 de julho, afirmou o administrador da Nasa, Bill Nelson. Segundo ele, as imagens mostrarão os primeiros objetos que se formaram no universo, há 13,8 bilhões de anos.

"Isso está mais longe do que a humanidade jamais olhou antes, e estamos apenas começando a entender o que o Webb pode e fará", disse.

As novas fotos obtidas pelo Webb serão ainda mais reveladoras do que as imagens do espaço profundo do telescópio Hubble, também da Nasa, que mostram as galáxias formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Desta vez, será possível observar objetos do universo inicial e também o espectro de exoplanetas, isto é, planetas localizados fora do Sistema Solar.

Esses espectros medem a quantidade de luz emitida em certos comprimentos de onda e geralmente fornecem dicas sobre a composição química de um exoplaneta. Com isso, será possível obter informações sobre como eles se formaram e desvendar outros grandes mistérios da ciência.

"Ele tem um conjunto ótico maior que o Hubble e capta imagens em infravermelho", afirmou ao iG o professor Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Bauru, no interior de São Paulo. "Essas duas funcionalidades o tornam especial."

"Vamos olhar para esses mundos lá fora que nos mantêm acordados à noite, enquanto olhamos para o céu estrelado e nos perguntamos... existe vida em outro lugar?", disse o diretor de ciência da nasa, Thomas Zurbuchen.

O James Webb foi lançado ao espaço em 25 de dezembro do ano passado e chegou ao seu destino, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, quase um mês depois, em 24 de janeiro deste ano. Custeado em cerca de US$ 10 bilhões (R$ 52,9 bilhões), o equipamento científico é um dos mais caros já construídos de todos os tempos.

