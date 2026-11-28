Reprodução/JTWC/MetSul Supertufão Champi

O ano de 2026 teve dois ciclones tropicais de intensidade excepcional no Oceano Pacífico. O supertufão Champi, também identificado como Rosal, registrou os ventos sustentados mais fortes entre todos os ciclones do ano no mundo. Por outro lado, o furacão Polo alcançou a menor pressão atmosférica central. Ambos chegam à categoria 5, a mais elevada da escala Saffir-Simpson, que classifica furacões pela velocidade dos ventos.

O Champi foi o sistema mais intenso do planeta em velocidade do vento. Segundo a NASA, os ventos máximos sustentados chegaram a 185 mph, ou 296 km/h, com rajadas de até 200 mph. A pressão central foi estimada em 894 hPa ou 895 hPa, dependendo da fonte e do momento da medição.

O ciclone se desenvolveu no noroeste do Pacífico, região que concentra alguns dos tufões mais poderosos do mundo. Ele atuou entre 11 e 27 de outubro e passou por um período de intensificação rápida sobre águas muito quentes a leste das Filipinas.

Como o Champi se intensificou

A intensificação rápida ocorre quando um ciclone ganha força de forma expressiva em pouco tempo. O fenômeno costuma ser favorecido por temperaturas elevadas na superfície do mar, grande disponibilidade de umidade e condições atmosféricas favoráveis à organização das tempestades.

A trajetória do Champi levou o sistema em direção a Taiwan, às ilhas Ryukyu, incluindo Okinawa, e, em seguida, a áreas próximas do Japão e da Coreia do Sul. Por isso, o acompanhamento meteorológico foi constante: sistemas dessa intensidade podem provocar ventos destrutivos, ondas, onde muito elevadas, chuvas torrenciais e inundações costeiras.

Por que vento e pressão diferem

O Champi se destacou pela combinação de ventos de até 296 km/h e pressão central extremamente baixa. Esses valores indicam uma circulação atmosférica muito intensa, com grande diferença de pressão entre o centro do ciclone e as áreas ao redor. Quanto maior o contraste, maior tende a ser a força dos ventos que giram em torno do sistema.

A intensidade de um ciclone tropical, porém, não depende apenas da velocidade dos ventos. Ela também envolve a estrutura e a organização do sistema. Ciclones muito fortes geralmente apresentam um olho bem definido, cercado por uma parede de nuvens convectivas, onde se concentram os ventos mais intensos e as chuvas mais fortes. No interior do olho, as condições podem ser temporariamente mais tranquilas, embora a área seja cercada por uma região extremamente perigosa.

Polo lidera em pressão

O segundo destaque de 2026 foi o furacão Polo, que registrou a menor pressão atmosférica central entre os ciclones tropicais do ano. De acordo com o NHC, a pressão mínima chegou a 892 hPa, enquanto os ventos máximos sustentados atingiram 285 km/h, suficientes para enquadrá-lo na categoria 5.

O Polo atuou entre 20 e 30 de setembro e alcançou o pico de intensidade ao largo do sudeste do México. Em seguida, avançou em direção à península da Baixa Califórnia, ao noroeste mexicano e ao sudeste dos Estados Unidos.

Dois critérios de intensidade

O Champi liderou em velocidade máxima dos ventos, enquanto o Polo registrou a menor pressão central. Embora os dois indicadores estejam relacionados, eles não representam exatamente a mesma característica do sistema.

A pressão central é uma dos princípios parâmetros usados para avaliar a intensidade de ciclones tropicais. Em geral, quanto menor a pressão no centro, mais profundo é o sistema. Ainda assim, a velocidade dos ventos também depende do tamanho do ciclone, da distribuição e da estrutura de sua circulação.



