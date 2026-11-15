Unsplash Há risco de tempestade neste início de semana, principalemente no Centro-Sul

A previsão do tempo indica aumento das instabilidades em diferentes regiões do Brasil entre o final deste domingo (15) e segunda-feira (16). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva com trovoadas, principalmente no Centro-Sul. Em pontos isolados, ainda podem ocorrer rajadas de vento fortes e queda de granizo.

A Defesa Civil também alerta para o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, destelhamentos e quedas de árvores em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do leste de Goiás e do Distrito Federal, especialmente nas regiões metropolitanas e em áreas urbanas.

Os quatro estados da região Sudeste podem registrar chuva durante a tarde e a noite deste domingo.

Na segunda-feira, a chuva deve continuar, com possibilidade de pancadas fortes e trovoadas principalmente no oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nas demais áreas, o sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas ainda há possibilidade de chuva isolada.

Com o tempo mais fechado, as temperaturas devem ficar mais amenas no início da semana. As máximas podem chegar a 25°C em São Paulo e Belo Horizonte, 27°C em Vitória e 27°C no Rio de Janeiro.

No Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal devem registrar pancadas de chuva e trovoadas durante o restante deste domingo. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em toda a região.

A instabilidade deve permanecer na segunda-feira, com previsão de chuva e trovoadas nos quatro estados. A possibilidade de precipitação é menor apenas no oeste de Mato Grosso, onde também devem ocorrer períodos de abertura de sol.

As temperaturas máximas podem chegar a 32°C em Cuiabá, 29°C em Campo Grande e 24°C em Goiânia e Brasília.

No Sul, o Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul podem registrar pancadas de chuva e trovoadas neste domingo. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nessas áreas.

A tendência muda na segunda-feira, quando o tempo deve ficar mais estável na maior parte da região. As chuvas e trovoadas ainda podem atingir o oeste e o norte do Paraná, além de áreas isoladas do oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Nas demais localidades, a previsão é de tempo firme. Não há expectativa de chuva nas capitais. As temperaturas máximas podem chegar a 24°C em Curitiba, 25°C em Florianópolis e 29°C em Porto Alegre.

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Previsão para o resto do país

No Nordeste, as instabilidades devem ganhar força durante o restante deste domingo, principalmente no interior. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no centro e sul do Maranhão e do Piauí, no sul do Ceará, nas regiões central e oeste da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas, além de todo o território da Bahia.

Nas áreas litorâneas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a possibilidade de chuva é menor. Nas demais localidades, podem ocorrer pancadas isoladas.

Na segunda-feira, a previsão é de chuva forte com trovoadas em grande parte da região. As precipitações devem ocorrer de forma mais isolada apenas nas faixas norte e leste do Nordeste.

Apesar da chuva, o tempo continua abafado. As temperaturas máximas podem chegar a 35°C em Teresina e 29°C em Salvador.





No Norte, as pancadas de chuva e trovoadas devem atingir o Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins, sul do Pará e Amapá durante o restante deste domingo. Também pode chover de forma isolada no litoral paraense e no sudoeste de Roraima.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no norte e leste do Amapá, no sudeste do Amazonas, no sul do Pará e em todo o Tocantins.

Na segunda-feira, a previsão indica mais instabilidade, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, em Rondônia, no Tocantins, no sul e no litoral do Pará e no norte e leste do Amapá.

As chances de chuva são menores no Acre e no sudoeste de Roraima, onde podem ocorrer pancadas isoladas. Já o norte e o leste de Roraima e áreas do norte do Pará devem ter mais períodos de sol e calor.

Entre as capitais, as temperaturas máximas podem chegar a 37°C em Boa Vista e 33°C em Palmas.



