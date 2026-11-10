Defesa Civil de Tartarugalzinho/AP Tartarugalzinho e Calçoene

Qual a cidade que mais chove no Brasil?

A resposta surpreende quem espera uma grande metrópole: se trata de Calçoene, um município do Amapá localizado no litoral norte do estado, próximo à fronteira com a Guiana Francesa. Levantamentos da Embrapa e da ANA baseados em mais de 400 estações meteorológicas revelaram que a cidade registra uma média anual de chuva de 4.165 mm a 4.238 mm, um volume cerca de três vezes maior que o da cidade de São Paulo.

Ministério do Transporte do Brasil Mapa Calçoene

Entre as capitais, Belém lidera, com cerca de 3.200 mm a 3.300 mm por ano.

Mas como tudo isso funciona na prática?

Imagine olhar o calendário e saber que quase não haverá dias de sol: entre janeiro e junho, Calçoene registra mais de 25 dias chuvosos por mês, ultrapassando a média anual de 4.000 mm de água. O acumulado é tão extremo que, no ano 2000, a cidade atingiu a marca histórica de quase 7.000 mm de precipitação.

O segredo de tanta chuva é uma engrenagem natural que quase nunca para. Calçoene está colada à Linha do Equador e ao Oceano Atlântico, ou seja, o ar carregado de água do mar encontra o vapor da mata amazônica sob a influência direta e contínua da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

O resultado? É quase impossível passar um dia inteiro seco. Viver em Calçoene exige adaptar a rotina: o sustento da população é impulsionado pela pesca artesanal, extrativismo do açaí, cultivo da mandioca e pela tradição do garimpo de ouro no distrito de Lourenço.

A mobilidade diária enfrenta desafios de infraestrutura: o acesso à Praia do Goiabal, a única praia marítima de água salgada do Amapá, com 40 km de extensão, exige percorrer uma estrada de terra de 23 km. Durante a temporada de chuvas torrenciais e marés altas do oceano Atlântico, a estrada sofre desgaste e o avanço das águas acaba danificando moradias e ﻿estabelecimentos da costa.

Apesar dos obstáculos climáticos, a cidade guarda um, abrigando o célebre "" no Parque Arqueológico do Solstício e celebrandocomo o

A confusão sobre quem realmente leva a coroa acontece porque os critérios variam: Belém é a capital mais chuvosa; a estação de Iauaretê, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, tem a maior média pontual do INMET; e Ubatuba segue sendo a referência de chuva no Sudeste. Mas quando o assunto é município, nenhum bate a média de Calçoene. No fim das contas, a chuva ali não é apenas uma previsão do tempo, é o que desenha a economia, molda a cultura e define o cotidiano.

A comparação ocorre pela diferença entre os critérios de medição:

Calçoene (AP) Município com maior média histórica (ANA/Embrapa) 4.165 mm a 4.238 mm

Belém (PA) Capital mais chuvosa do Brasil 3.200 mm a 3.300 mm

Iauaretê (AM) Estação do INMET de maior média nas Normais Climatológicas 3.263 mm