Observatório da Terra da NASA/Lauren Dauphin El Niño Costeiro

Um aquecimento histórico no Oceano Pacífico fez as temperaturas do mar aumentarem no litoral do Peru e do Equador neste início de novembro, quebrando todos os recordes da história moderna e causando muitos temporais na região.

De acordo com dados divulgados pela Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), a temperatura da água na chamadaatingiu umapelo índice tradicional Índice Oceânico Niño Relativo (ONI). Se trata doem que qualquer setor de monitoramento do Pacífico equatorial registra uma anomalia

Para se ter uma noção da dimensão histórica, durante o Super El Niño de 1982 á 1983havia sido de, enquanto no evento dee, em. Já pelo índice relativo RONI, que pondera o aquecimento geral do planeta, o valor atual

A diferença fundamental entre oe oestá na localização e no alcance geográfico.

O El Niño Costeiro é um evento local e concentrado, definido pelo aquecimento das águas perto da costa sul-americana, afetando o clima de países como o Peru, o Equador e, em certos casos, o Chile, sem alterar os padrões climáticos do restante do planeta.



Já o El Niño Clássico é um fenômeno de proporção global com dimensões maiores, definido pelo aquecimento anormal de uma faixa mais ampla no Pacífico Central e Leste, monitorada principalmente pela região Niño 3.4.

Como o litoral do Peru é o ponto de encontro geográfico onde os dois fenômenos atuam, é um país que sofre com impactos graves, nas crises climáticas mundiais e nos eventos costeiros locais.

O El Niño Costeiro gerou um cenário de emergência no Equador e no Peru. Em Guayaquil, inundações atingiram ao menos 83 setores da cidade e causaram cortes de energia. No arquipélago de Galápagos, as cheias em Puerto Ayora deixaram mais de 2 mil afetados e uma pessoa morta, além de forçar o fechamento preventivo de pontos turísticos.

No norte do Peru, os temporais se concentraram em Tumbes e Piura, levando o Rio Tumbes a uma intensa vazão de 1.021 metros cúbicos por segundo e mobilizando socorristas e tropas militares. As chuvas ainda causaram deslizamentos em uma proporção nunca vista no país desde o Super El Niño de 1997 a 1998 e o evento costeiro de 2017.