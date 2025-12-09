Reprodução/ Portal Leouve Estragos no Rio Grande do Sul

Temporais provocados pela circulação da baixa pressão que deu origem ao ciclone no Rio Grande do Sul provocaram estragos em várias regiões do estado na tarde e noite de segunda-feira (8), segundo informações da MetSul Meteorologia.

Um balanço preliminar da Defesa Civil estadual aponta danos em pelo menos dez municípios sofreram danos, incluindo casas destelhadas, queda de árvores, interrupções de energia e famílias desalojadas.

Regiões afetadas

Em Antônio Prado, na Serra, quatro casas tiveram os telhados arrancados e diversas árvores foram derrubadas pelo vento. Bombeiros voluntários distribuíram lonas às famílias e removeram as árvores que bloquearam as vias.

Também na Serra, Farroupilha registrou o destelhamento de uma residência, deixando uma família desalojada, além disso, a cidade teve falta de luz em áreas de três bairros devido à queda de árvores. Equipes municipais prestaram apoio com lonas e removeram galhos e troncos das áreas afetadas.

De acordo com a Metsul, o cenário mais grave até o momento ocorreu em Flores da Cunha, onde ventos intensos danificaram 43 moradias e atingiram estruturas de uma igreja, uma unidade básica de saúde, uma escola e comércios na comunidade de Alfredo Chaves.

Em Nova Pádua, três residências foram destelhadas, árvores caíram e houve interrupção no fornecimento de energia. Quatro pessoas ficaram desalojadas e foram acolhidas por familiares. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também atuaram na área.

Em Pinto Bandeira, duas casas tiveram danos nos telhados. A Defesa Civil local distribuiu lonas e acompanha a situação atual.

No Norte do estado, o município de Gentil registrou quatro casas destelhadas e várias árvores caíram sobre as estradas. Máquinas da prefeitura atuaram no local para desobstruir os acessos enquanto a Defesa Civil distribuiu lonas.

No Vale do Taquari, Lajeado teve danos no telhado de um prédio no bairro Florestal. Técnicos seguem percorrendo outras áreas em busca de novos registros relacionados aos temporais.

Em Teutônia, três residências foram destelhadas e árvores caíram. Uma pessoa ficou desalojada e está hospedada com familiares.

No município de Estrela, o telhado de um galpão caiu sobre a rede elétrica da Linha São Jacó Bainha, no interior. A Defesa Civil local e a coordenadoria regional acionaram a concessionária para os reparos e para a retomada do fornecimento de energia.

No Vale do Caí, São Vendelino registrou queda de árvores, bloqueio de vias e falta de energia. Equipes atuaram para liberar estradas e normalizar serviços.





Atenção

A MetSul Meteorologia alerta que, com o ciclone atuando sobre o Rio Grande do Sul somado a uma atmosfera quente e úmida, há risco de novos temporais isolados ao longo do dia.

Esses temporais devem ser acompanhados com chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. E podem atingir principalmente a Metade Norte, entre o período da tarde e à noite.

O alerta também indica que os maiores impactos são esperados entre o fim desta terça-feira (9) e a quarta-feira (10), com ventos ciclônicos.

Durante a quarta, as rajadas podem variar entre 50 km/h e 80 km/h, e devem atingir grande parte do estado.

São esperados ventos de 80 km/h a 100 km/h no Sul e no Leste gaúcho, mas podem ocorrer rajadas de 100 km/h a 130 km/h em alguns locais do Sul, Litoral e área de entorno da Lagoa dos Patos.

No paredão da Serra, junto ao Litoral, há possibilidade de ventos de 100 km/h a 130 km/h.