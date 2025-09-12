Reprodução/freepik Setembro começa com temperaturas elevadas por todo o país.

O Brasil terá um final de semana marcado por certo contraste climático em determinadas localidades do país. Enquanto chuvas fortes avançam sobre partes do Sul e do Norte, o Centro-Oeste e o interior do Sudeste enfrentam calor intenso, que podem superar os 40 °C, e índices de baixa umidade. Os dados são do Climatempo.

Sul

Durante o sábado (13), o tempo vai permanecer firme na Região Sul, com sol e variação de nuvens. No Rio Grande do Sul, a manhã deve começar com nevoeiro em áreas do interior e há possibilidade de geada isolada nas serras.

À tarde, as temperaturas sobem e podem atingir os 30 °C no noroeste gaúcho. O litoral rajadas de vento devem chegar a bater entre 51 e 70 km/h e o mar deve ficar agitado.

Em Santa Catarina e Paraná, o tempo segue aberto, mas com um contraste térmico: leste mais ameno e oeste mais quente. No norte paranaense, o calor deve ser intenso, com queda na umidade a níveis severos e há chance de chuva fraca isolada no litoral.

No domingo (14), a formação de uma baixa pressão e a atuação de um cavado aumentam a instabilidade na região. No Rio Grande do Sul, pancadas ocorrem já pela manhã, com intensidade de fraca a moderada, mas há risco de chuva forte localizada no noroeste e região central.

Em Santa Catarina, a instabilidade se concentra no centro-oeste, enquanto no Paraná a chuva se espalha pelo estado, variando de moderada a fraca, acompanhada de raios e trovoadas.

Sudeste

No sábado (13), a circulação de ventos do mar mantém a instabilidade entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, com acúmulo em Vitória, que podem ultrapassar os 50 mm.

No território fluminense, a chuva varia de intensidade fraca a moderada, enquanto em Belo Horizonte há possibilidade de pancadas no fim do dia.

O litoral e o leste paulista permanecem com muitas nuvens e chuva isolada, e entre o centro-leste de São Paulo e o sul de Minas há chance de precipitação leve. Já o interior paulista e mineiro seguem com predomínio de sol, calor intenso e umidade em níveis críticos.





No domingo (14), a umidade vinda do oceano intensifica as pancadas de chuva no litoral norte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, especialmente à tarde.

O litoral de São Paulo continua com céu encoberto e registro de chuva fraca em alguns momentos. Por outro lado, o interior de São Paulo e Minas Gerais mantém o cenário de tempo firme, calor forte e baixa umidade, com temperaturas que podem ultrapassar os 30 °C.

Centro-Oeste

No sábado (13), o tempo seguirá firme e deve predominar em quase toda a região, com sol forte e temperaturas altas, ultrapassando os 40 °C em diversas cidades.

A exceção fica para o extremo norte de Mato Grosso, onde podem ocorrer pancadas isoladas e localmente intensas. A umidade relativa do ar permanece em níveis críticos, chegando a valores abaixo de 12% em áreas de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.

No domingo (14), as instabilidades retornam ao norte mato-grossense, provocando pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nas demais áreas do Centro-Oeste, o padrão de tempo seco e ensolarado continua, com calor intenso e temperaturas que superam os 40 °C, além da baixa umidade predominante em grande parte da região.

Nordeste

No sábado (13), o litoral leste do Nordeste terá pancadas ocasionais, com maior intensidade no sul e recôncavo da Bahia e também no leste de Pernambuco. Já no interior, o cenário segue estável, marcado por tempo firme, calor acima de 35 °C e umidade em níveis críticos.

No domingo (14), a circulação de ventos úmidos mantém a instabilidade na faixa leste da região, elevando o risco de chuva forte especialmente entre Maceió e Recife. Entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, as pancadas ocorrem de forma irregular, enquanto o interior permanece sob predomínio de sol, altas temperaturas e ar seco.

Norte

No sábado (13), a umidade e o calor favorecem instabilidades no Amazonas e oeste do Pará, com pancadas fortes. Em Roraima, chove no sul do estado, enquanto Acre e Rondônia devem registrar apenas pancadas ocasionais. No Amapá e Tocantins, o tempo firme predomina, com sol e calor intenso, além de alerta de baixa umidade em Tocantins.

No domingo (14), a instabilidade ganha força no Amazonas, sul do Pará, Rondônia e Roraima, com risco de temporais. Apesar disso, o sol aparece em alguns momentos. No Acre, Amapá e Tocantins, o tempo segue firme, com calor intenso e sensação de abafamento durante a tarde.



