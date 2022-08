Reprodução - 29.07.2022 Chuva na região da Mooca, em SP

Após a semana ter se iniciado com queda nas temperaturas, fortes chuvas e ventos intensos em quase todo o país — por causa de um cliclone extratropical que se formou no Sul do Brasil — a tendência é de que o clima fique mais ameno a partir desse final de semana.



Com isso, o dia dos pais, comemorado no próximo domingo (14), deve ser mais tranquilo em boa parte do país com relação aos últimos dias.

Veja a previsão para todo o país

Sudeste

Depois de dias extremamente frios, com chuva e fortes ventos que atingiram diversas regiões, incluindo capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, a previsão é que a partir deste final de semana, apesar do friozinho no início e no fim do dia, às tardes devem ter uma amplitude térmica, o que deve trazer calor em praticamente todas as áreas.

Há uma pequena chance de chuva no litoral do Espírito Santo, no entanto, o volume é baixo. Em outras áreas, incluindo as capitais São Paulo, Rio De Janeiro e Belo Horizonte, o domingo deve ser sem chuva.

São Paulo deve se aproximar dos 25°C à tarde, Rio de Janeiro dos 28°C e BH e Vitória dos 26°C.

Sul

Já na Região Sul, só há previsão para chuva no centro-sul gaúcho. Devem haver instabilidades no estado como céu coberto por nuvens e possibilidade pancadas de chuva, no entanto, sem grandes temporais.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste podem ocorrer rajadas de vento em parte do Mato Grosso do Sul, porém sem chance de chuva. O sol deve predominar e as temperaturas devem subir em todas as regiões, em alguns lugares deve ultrapassar os 30°C. Com a volta do calor, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% em diversos municípios.

Brasília deve ter máxima em torno dos 28°C. Já Cuiabá deve atingir a máxima de 38°C nesse domingo(14).

Nordeste

Deve ocorrer chuva na Região Nordeste do Brasil. A previsão é que o tempo fique fechado e as praias nordestinas fiquem com mais nebulosidade e chuva. O domingo, em Salvador, Natal, João Pessoa e Maceió deve ser com muitas nuvens e algumas pancadas de chuva. Sergipe pode registrar grandes volumes de chuva.

Já em Recife, Fortaleza e São Luís, a previsão é de chuva em pontos isolados com predomínio de sol e calor.

Norte

No Norte do Brasil, entre o os estados de Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. O sol aparecer em meio a pancadas de chuvas, o ar fica abafado. Fortes pancadas de chuva com raios podem ocorrer no decorrer do dia.

No Acre, Rondônia, centro-sul do Pará e no Tocantins não deve chover, o sol deve se manter firme as temperaturas sobem no decorre do dia.

De madrugada o frio deve diminuir. Nas capitais, as temperaturas à tarde ficam acima dos 30°C.

