Divulgação Rinha de galo









A Polícia Militar Ambiental flagrou uma rinha de galos em uma propriedade rural de Pedregulho, no interior de São Paulo, neste sábado (28). A ação terminou com 42 animais resgatados e nove pessoas identificadas. As multas aplicadas somam R$ 150 mil.

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia de maus-tratos. Com a aproximação da equipe, parte dos participantes fugiu em direção a uma área de mata. Oito pessoas foram abordadas, enquanto outra foi identificada por meio de documentos encontrados em um veículo.

Durante a fiscalização, os agentes apreenderam gaiolas, estruturas de confinamento, equipamentos usados na preparação dos galos para as disputas, dinheiro e documentos.

Responsável recebeu multa de R$ 126 mil

O responsável pela propriedade assumiu a posse dos animais e recebeu uma multa de R$ 126 mil. Outras oito autuações, no valor de R$ 3 mil cada, foram aplicadas aos espectadores. Entre as pessoas identificadas, havia um adolescente.

A ocorrência foi registrada como crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998).

A Polícia Militar Ambiental reforçou que a realização de rinhas é crime. A prática provoca sofrimento, ferimentos graves e pode levar os animais à morte.

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo telefone 190.