Imagem gerada por IA Túnel é utilizado para a passagem de corpos

Milhares de pessoas passam todos os dias pela Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, no entorno da estação Clínicas, na Linha 2-Verde do Metrô, sem imaginar o que existe logo abaixo do chão. Na superfície, a via que liga as ruas Teodoro Sampaio e a Rebouças, parece comum, mas, no subsolo, esconde um corredor de 103 metros de extensão, que funciona como um dos endereços menos turísticos da capital paulista.

A passagem tem uma função específica, que é conectar o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), unidade governamental que determina a causa da morte em casos onde o diagnóstico não é claro. Através do túnel, os corpos de pacientes que morreram dentro do hospital são levados à unidade de forma discreta, longe dos olhos do público e do movimento da rua.

O túnel foi construído no ano de 1944, no mesmo ano da fundação do complexo hospitalar, com o propósito de tornar o transporte dos cadáveres mais rápido, eficiente e reservado, sem expor familiares, pacientes e pedestres a um corpo. Quase oito décadas depois, a estrutura continua sendo usada.

Por conta da privacidade, o corredor também já recebeu pessoas famosas que faleceram na cidade, como, por exemplo, a cantora Elis Regina; ela foi atendida no Hospital das Clínicas de São Paulo na manhã do dia 19 de janeiro de 1982, após uma intoxicação. Na época, Elis morava próximo ao hospital, no bairro Cerqueira César, Zona Oeste da capital paulista.





Apesar de ser um espaço curioso, o túnel não pode ser visitado, uma vez que ainda é utilizado pelo hospital; não há finalidade turística nem programação para o público. O acesso é controlado e restrito a funcionários.

Fama de mal-assombrado

Assim como diversos outros espaços clássicos da cidade de São Paulo, o túnel também alimentou histórias de assombração na capital. Nas redes sociais, diversas pessoas divulgam e repercutem relatos que vieram, supostamente, de ex-funcionários do hospital; nos textos, as pessoas dizem ter visto vultos e ouvido barulhos sem explicação. Não há comprovação dessas versões, que fazem parte de lendas locais.

Parte da atmosfera vem da própria formação do ambiente, uma vez que ruídos de elevadores antigos e vozes vindas de uma claraboia no meio do trajeto, que dá para a rua, já foram descritas.

Em 2015, auxiliando na fama de mal-assombrado, o apresentador Gugu Liberato visitou o túnel para gravar uma reportagem especial sobre o suposto lado sobrenatural.

