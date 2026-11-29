Marília Ruberti/Instituto Butantan Ilha da Queimada Grande, conhecida também como ilha das cobras, está localizada entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe, no litoral de São Paulo

A Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, está localizada entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral de São Paulo, a aproximadamente 35 quilômetros da costa. O território é conhecido pela presença de serpentes e tem o desembarque de pessoas proibido, salvo em situações de pesquisa.

A ilha abriga duas espécies de serpentes: a jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) e a dormideira. A área é classificada como uma Unidade de Conservação Federal, sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Por isso, o acesso é restrito a pesquisadores e outras pessoas autorizadas pelo órgão ambiental.

Marília Ruberti/Instituto Butantan Jararaca-Ilhoa





O nome Queimada Grande tem origem em uma antiga tentativa de afastar as serpentes. Segundo relatos históricos, pescadores que se aproximavam da ilha ateavam fogo na vegetação costeira para tentar afugentar os animais. A prática, no entanto, não eliminou a presença das cobras, que continuam sendo uma das principais características do local.

A jararaca-ilhoa é uma espécie endêmica da ilha, ou seja, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Estimativas apontam uma média de 55 exemplares por hectare, o que faz da região um dos territórios com maior concentração de serpentes do planeta.

Jararaca-ilhoa

Marília Ruberti/Instituto Butantan Jararaca-Ilhoa





A jararaca-ilhoa apresenta características que a diferenciam de outras serpentes da mesma família encontradas no continente. Uma delas é o hábito de subir em árvores e permanecer entre os galhos, comportamento relacionado às estratégias utilizadas para capturar suas presas.

Enquanto as jararacas continentais se alimentam principalmente de pequenos mamíferos, como ratos e camundongos, além de anfíbios e outros animais, a espécie da ilha tem uma dieta baseada principalmente em aves.

Segundo informações do Instituto Butantan, essa adaptação está relacionada às condições ambientais da Queimada Grande, onde a disponibilidade de pequenos mamíferos é limitada. As serpentes desenvolveram, assim, estratégias de caça voltadas às aves que passam ou pousam na vegetação da ilha.

A distância entre a ilha e o continente também representa um fator de risco em caso de acidentes. O deslocamento até uma unidade hospitalar com disponibilidade de soro antiofídico pode levar aproximadamente duas horas, dependendo das condições do mar. O Instituto Butantan alerta que, após três horas do envenenamento, o risco de agravamento do quadro aumenta consideravelmente.

Riscos na ilha

Marília Ruberti/Instituto Butantan Jararaca-Ilhoa





A presença das serpentes não é o único fator que exige cuidados na Queimada Grande. Pesquisadores que visitam o território precisam manter atenção constante ao ambiente, já que os animais podem ficar camuflados entre a vegetação e nem sempre são facilmente identificados.

Outro cuidado envolve a vegetação mais alta. Como a jararaca-ilhoa tem hábitos parcialmente arborícolas, ela pode permanecer nas copas e nos galhos das árvores, enquanto pessoas que circulam pela região tendem a concentrar a atenção no chão.

O relevo também representa um desafio. A ilha possui terreno acidentado, formações rochosas e trilhas com subidas e descidas íngremes. Essas características aumentam o risco de quedas e escorregões, além da presença de trechos próximos a encostas e precipícios voltados para o mar.

Marília Ruberti/Instituto Butantan Desembarque na Ilha da Queimada Grande





Isolamento geográfico

A existência da jararaca-ilhoa está diretamente relacionada ao isolamento geográfico da Ilha da Queimada Grande. Há aproximadamente 11 mil anos, no fim da última glaciação, o derretimento de grandes massas de gelo provocou a elevação do nível dos oceanos e cobriu áreas de terra que anteriormente conectavam a ilha ao continente.

Com a separação territorial, uma população de jararacas que habitava a região ficou isolada na ilha. Ao longo de milhares de anos, esses animais passaram por um processo de adaptação às condições ambientais locais, dando origem a uma espécie com características próprias.