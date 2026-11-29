Divulgação/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Arquipélago de Alcatrazes abriga o maior ninhal de fragatas do Atlântico Sul

Localizado a cerca de 40 quilômetros da costa d e São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, o arquipélago de Alcatrazes abriga o maior ninhal de fragatas do Atlântico Sul. A região também funciona como área de alimentação, reprodução e descanso para mais de 10 mil aves marinhas.

Formado por 13 ilhas e ilhotas, o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes é uma unidade de conservação (UC) federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Criado em 2016, por meio de decreto federal, o refúgio protege cerca de 67 mil hectares e abriga mais de 1.300 espécies, das quais aproximadamente 100 estão ameaçadas de extinção.

Embora a região permita a visitação pública, o acesso deve ser feito exclusivamente por meio de empresas e condutores autorizados pelo ICMBio.

Visitação ao refúgio

Divulgação/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Mergulho no Arquipélago de Alcatrazes

A visita ao Refúgio de Alcatrazes permite conhecer a paisagem e a biodiversidade do arquipélago, além de proporcionar contato direto com o ambiente natural. Durante os passeios, também podem ser realizadas paradas para mergulho de flutuação.

Na região, os visitantes podem observar baleias, golfinhos, aves marinhas, tartarugas-verdes e tartarugas-de-pente. Também é possível avistar peixes que nadam próximos à superfície, como o peixe-lua e o tubarão-martelo.

De acordo com o ICMBio, o refúgio pode ser visitado durante todo o ano. No entanto, entre novembro e maio, as condições climáticas e oceanográficas costumam ser mais favoráveis à navegação e ao mergulho autônomo.

A baleia-de-bryde pode ser avistada na região em qualquer época do ano, assim como diferentes espécies de golfinhos. Já a baleia-jubarte e as aves marinhas pelágicas são mais comuns durante o outono e o inverno.

Independentemente da época da visita, o ICMBio orienta que os turistas estejam atentos aos riscos de permanência em áreas naturais, especialmente em ambientes marinhos. Também é necessário respeitar as normas estabelecidas pelo instituto e pela Marinha do Brasil, além de seguir as recomendações das empresas autorizadas.

História do arquipélago

O arquipélago de Alcatrazes aparece em documentos históricos desde o período colonial, quando servia como ponto de referência e apoio à navegação. A partir de 1915, a região passou a receber estudos científicos sobre seu ambiente natural e suas espécies.

Entre 1998 e 2008, treinamentos militares restringiram a navegação na região. As limitações de acesso permaneceram até 2016, quando foi criado o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, em substituição à proposta inicial de criação de um Parque Nacional. A mudança permitiu ampliar a área protegida do arquipélago.

A visitação pública começou em dezembro de 2018, inicialmente em caráter experimental, após a elaboração dos planos de manejo e de uso público.

O que é proibido durante a visitação?

O ICMBio estabelece uma série de regras para proteger a biodiversidade e garantir a segurança dos visitantes. Entre as principais proibições estão: