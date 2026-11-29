Divulgação/ Prefeitura de Rubinéia Rubinéia, em São Paulo

No noroeste do estado de São Paulo, já fazendo divisa com o Mato Grosso do Sul, fica o município de Rubinéia, ﻿conhecida como "Atlântida caipira", um lugar inundado propositalmente para dar lugar ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. Em tempos de seca, o concreto da antiga cidade ainda emerge das águas do Rio Paraná.

Inicialmente, a cidade se erguia à margem do mesmo rio mas, a partir de 1967, a notícia de que uma desapropriação aconteceria começou a ser divulgada. No ano de 1969, a promessa foi cumprida e a desocupação foi iniciada, com moradores tendo que abandonar suas casas e comércios.

Com a inundação, feita de vez em 1973, Rubinéia perdeu cerca de um terço de seu território para as águas do lago artificial da usina, construída pela Companhia Energética de São Paulo S/A.

Documentos da cidade estimam que cerca de 10 a 12 mil moradores habitavam o local, um número superior ao atual, mostrando o impacto social negativo que a obra teve sobre à cidade.

A nova área do município, foi construída bem perto da região onde a cidade se erguia originalmente, no mesmo ano em que o espaço foi inundado.

No ano de 2021, as margens do Rio Paraná recuaram cerca de 200m em um período de tempo seco, assim, diversas estruturas ficaram visíveis em terra, próxima à uma “praia” de água doce, chamada Praia do Ipanema; dentre as estruturas estavam enormes colunas de ferro que sustentavam o teto de uma antiga estação de trem. Em 2014, durante a crise hídrica que atingiu São Paulo, o nível do rio também caiu e deixou a mostra pedaços de concreto de construções submersas.

Do prejuízo ao turismo

Por mais que a cidade tenha perdido a maior parte de seus prédios para às águas, agora, a relação com o Rio Paraná é outra, e atrai diversos turistas, uma vez que o espaço gerou áreas de lazer. O lago também passou a ser a maior forma de desenvolvimento da economia local.





Atualmente, a cidade conta com barcos de passeio, guias e piloteiros que atendem aqueles que realizam um turismo voltado para a pesca esportiva em água doce, um dos principais atrativos de Rubinéia.

Para quem foca em uma viagem mais calma, a cidade também desenvolveu diversas praias de água doce com quiosques e áreas de lazer, como a Praia do Sol, a de Ipanema e a do Pedregulho Cor-de-Rosa.

Nas margens do lago, também surgiram ranchos e sedes de clubes e colônias de férias.

Memória em livros, poesia e TV

A história de Rubinéia inspirou obras de vários artistas. Segundo a prefeitura, a cidade aparece no poema "Os Submersos", atribuído a Carlos Drummond de Andrade, e no documentário "O Profeta das Águas", de Leopoldo Nunes.

Já foi também citada em livros de Euclides da Cunha (Estrada do Taboado e Ponte Rodoferroviária) e no livro da fotógrafa Luiza Quadros“Inspiradora Rubinéia”.

