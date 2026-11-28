Foto: Cristiano Mariz / O GLOBO O ministro da Educação, Leonardo Barchini, participou de transmissão ao vivo ao lado do presidente Lula neste sábado (28)

A ampliação do programa Pé-de-Meia Universitário, uma das promessas da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá início em março e beneficiará estudantes de instituições públicas inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, neste sábado (28), durante uma transmissão ao vivo com o deputado André Janones (Rede-MG), o presidente e convidados.

A iniciativa oferece assistência financeira a universitários de baixa renda com o objetivo de garantir a permanência dos alunos no ensino superior até a conclusão da graduação e reduzir o risco de evasão por dificuldades econômicas.

"Com o Pé-de-Meia Universitário, a partir de março do ano que vem, todos os estudantes, começando nas universidades federais, todos aqueles estudantes que são do CadÚnico e não recebem nenhum outro benefício, vão começar a receber uma bolsa de R$ 700 por mês e nós vamos depositar na poupança R$ 250 por mês", disse Barchini.

Segundo o Ministério da Educação, o auxílio será voltado inicialmente a alunos das redes federais que não acumulem outros benefícios estudantis, funcionando como um incentivo financeiro contínuo ao longo da formação acadêmica.

Extensão a todos os alunos do ensino médio

Além disso, o ministro explicou que, a partir de 2027, todos os estudantes da rede pública do ensino médio também passarão a receber o incentivo. Atualmente, o pagamento é restrito aos jovens inscritos no CadÚnico.

"O Pé de Meia do Ensino Médio, a partir do ano que vem, vai ser estendido a todos os estudantes do ensino médio público brasileiro. Hoje, só recebe quem é do CadÚnico. São 4,5 milhões de estudantes que recebem. A partir do ano que vem serão mais de 7 milhões de estudantes que vão receber", disse.

O governo estuda também ampliar o alcance na Educação de Jovens e Adultos (EJA), elevando a faixa etária atendida para estudantes de até 29 anos.

"A partir do segundo semestre do ano que vem, quem tem até 29 anos, e não só até 24 anos, estiver cursando o ensino médio vai ser beneficiado pelo Pé-de-Meia", afirmou o ministro.

Como vai funcionar o pagamento universitário

A partir de março de 2027, os universitários contemplados passarão a receber os valores divididos em duas modalidades: