MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Temporal atinge São Paulo, neste sábado (28)

O estado de São Paulo está apresentando diversas instabilidades climáticas no decorrer deste sábado (28) e elas não devem cessar tão cedo. A Defesa Civil publicou um alerta para tempestades em várias regiões, por volta das 9h30 da manhã.

Desde a meia-noite, a Defesa Civil já enviou diversos alertas à população, por meio de SMS. Nas mensagens, o público foi informado sobre as fortes chuvas isoladas que acometeram o Noroeste e o Centro do território paulista, além das regiões do Vale do Ribeira e do litoral.

De acordo com o órgão, as diversas áreas de instabilidade que afetam o estado foram geradas a partir da combinação de calor, umidade e sistemas meteorológicos em atuação, podendo gerar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte; juntamente das precipitações raios e rajadas de vento devem ser registrados, e há possibilidade de queda de granizo em pontos específicos.

As regiões Central e Leste do estado devem ficar atentas para maiores volumes de chuva de forte intensidade e que duram muito mais tempo; no Litoral Norte, há potencial para temporais com acumulados significativamente maiores.

Por conta das constantes chuvas que atingiram essas áreas nos últimos dias, o solo já está úmido e desgastado em alguns trechos, assim, a previsão de chuva intensa aumenta a chance de alagamentos, enxurradas, aumento dos níveis de água de rios e córregos e deslizamentos, sobretudo em encostas e áreas vulneráveis.





Recomendações em caso de transtornos

A Defesa Civil orienta a população a não tentar atravessar ruas alagadas ou com correnteza, nem a pé nem de carro, e ficar longe de rios e córregos. Em áreas de encosta, o órgão reforça a necessidade de observar possíveis rachaduras no chão e nas paredes, que possam indicar deslizamentos; caso o morador observe alguma movimentação na terra ou em postes e árvores, é necessário sair do local imediatamente e sinalizar o órgão.

Durante raios, o ideal é buscar abrigo em construções fechadas, evitando campos abertos, árvores isoladas e estruturas metálicas. Com vento forte, vale recolher objetos soltos em quintais, varandas e sacadas- para que os mesmos não voem- e manter distância de árvores, postes e placas.

Se houver granizo, a recomendação é se proteger longe de janelas e coberturas frágeis e, se possível, deixar o carro em local coberto para evitar danos à estrutura.

Moradores de áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos devem redobrar a atenção e seguir as instruções das autoridades.

