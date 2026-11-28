Arquivo pessoal O caminhoneiro desaparecido no Rio Tietê, Arnaldo da Silva

Após quatro dias de buscas, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, neste sábado (28), o corpo do caminhoneiro Arnaldo da Silva, de 63 anos. A vítima desapareceu na última quarta-feira (25), depois que o caminhão que dirigia bater frontalmente com uma van e caiu no Rio Tietê, na altura da Rodovia Presidente Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo.

Segundo a corporação, o corpo foi localizado às margens do rio, próximo à ponte da Alameda Tocantins, ainda no município de Barueri.

Em nota ao iG, os bombeiros informaram que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Osasco, onde passará pelo reconhecimento formal da família.

Família agradece mobilização nas redes

Em pronunciamento nas redes sociais, familiares de Arnaldo agradeceram a mobilização coletiva e a corrente de solidariedade durante o período de buscas.

"Infelizmente, foram quatro dias de luta. A gente sabia que ia encontrar sem vida, mas não ia desistir nunca de trazer ele de volta, porque ele merece a dignidade de um trabalhador que se dedicou por mais de 40 anos", destacou Bárbara da Souza, sobrinha da vítima. Veja o pronunciamento abaixo:





A família também estendeu os agradecimentos às equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), além de empresas privadas que colaboraram com as embarcações e o suporte de drones para as varreduras.