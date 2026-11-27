Divulgação/Governo de São Paulo Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélites (SMAS) acompanha áreas de preservação e expansão urbana em 79 municípios paulistas

O monitoramento por satélite desenvolvido pelo Governo de São Paulo para flagrar desmatamento, abertura de vias e construções irregulares ajudou a aplicar mais de R$ 3,7 milhões em multas e a proteger, embargar ou recuperar 25,3 mil hectares (253 km²) no estado entre fevereiro e agosto de 2026.

Os dados do Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélites (SMAS), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), serão apresentados no 2º Encontro da Rede SMAS, marcado para 2 de dezembro, na Cidade Universitária, na Zona Oeste da capital.

Como o sistema funciona?

Coordenada pelo Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC), a plataforma faz parte das ações de planejamento da pasta estadual. As imagens diárias de satélite cobrem uma área de 17,6 mil km² e enviam alertas mensais às prefeituras de 79 municípios da Grande São Paulo, das regiões metropolitanas de Campinas e Jundiaí, além da Baixada Santista e do Litoral Norte.

Na prática, o sistema auxilia os órgãos públicos a acompanhar áreas em processo de ocupação e transformação territorial. Com isso, as administrações municipais, em cooperação com o Estado e instituições parceiras, recebem dados técnicos para planejar e executar fiscalizações mais eficazes em campo.

Balanço de alertas e fiscalizações

Desde 2023, a plataforma emitiu 47,4 mil alertas em uma área total de 13,1 mil hectares. As construções irregulares lideram o ranking de ocorrências, com 35,7 mil notificações.

Em seguida aparecem os cortes de vegetação (6,3 mil), as limpezas de terreno (4,8 mil) e as aberturas clandestinas de vias (438). No recorte municipal, Guarulhos, São Paulo, Cotia e Mogi das Cruzes concentram a maior parte dos registros.

Na divisão regional, a Região Metropolitana de São Paulo lidera com 27,6 mil alertas. Em seguida aparecem a Região Metropolitana de Campinas (9,2 mil), a Baixada Santista (4,2 mil), o Litoral Norte (2,9 mil) e a Região Metropolitana de Jundiaí (2,7 mil).

Segundo o IGC, os dados captados do espaço orientam todo o trabalho dos fiscais: servem tanto para a triagem inicial quanto para direcionar equipes às vistorias em campo, resultando na aplicação de advertências, multas e embargos. A área de 25,3 mil hectares recuperada, embargada ou protegida neste ano equivale ao território inteiro do município de Araçoiaba da Serra (SP).

Origem após tragédia no Litoral Norte

O sistema foi criado em outubro de 2023, meses depois de cidades do Litoral Norte paulista serem atingidas por fortes temporais que provocaram deslizamentos de terra e afetaram mais de 3 mil pessoas em fevereiro daquele ano — principalmente no bairro da Vila Sahy, em São Sebastião. A tragédia deixou 64 mortos e centenas de famílias desabrigadas.

Diante desse cenário, o governo estadual, em conjunto com secretarias estaduais, prefeituras e o IGC, iniciou o monitoramento preventivo das encostas e áreas vulneráveis a deslizamentos.

Encontro da Rede SMAS

O 2º Encontro da Rede SMAS acontece no Auditório István Jancsó, na Cidade Universitária, e deve reunir técnicos de prefeituras, gestores estaduais, além de equipes da Defesa Civil e da Polícia Militar Ambiental. A programação prevê a troca de casos práticos entre os municípios que já utilizam a tecnologia para coibir ocupações irregulares e crimes ambientais.