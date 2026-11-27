Paulo Pinto/Agência Brasil ermômetro no centro da cidade marca baixa temperatura

Temperaturas mais baixas seguem presentes na capital paulista em meio a um dia nublado e úmido. De acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a cidade amanheceu com uma temperatura média de 17°C e tempo instável nesta sexta-feira (27).

Durante todo o início da manhã, a capital já apresentava registros de chuvisco e garoas. Com o passar das horas, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, o que auxilia levemente na elevação das temperaturas, que podem atingir a máxima de 22°C.

No final da tarde e início da noite há condições para chuvas fracas isoladas e mais chuviscos, mas não há expectativa para o acúmulo de volumes significativos na capital. A Defesa Civil do Estado afirmou que as instabilidades perderam força também em todo o território paulista, mas as faixas Oeste e Norte do estado ainda devem ficar atentas para possíveis temporais ou chuvas de forte intensidade.

Segundo o banco de dados do CGE, o mês de novembro registrou, até o momento, 202,7 mm de chuva, o que corresponde aproximadamente 52,3% acima dos 133,1 mm que eram esperados para todo o período.





Próximos dias

As temperaturas devem seguir mais baixas até a próxima terça-feira (01/12), quando a máxima prevista é de 26°C. Nos próximos dias, o sol estará mais presente, mas, as pancadas de chuva devem retornar no fim de semana.

No sábado (28), o dia começa com o sol entre nuvens, o que auxilia a elevação das temperaturas, que podem chegar aos 24°C, mas, a propagação de uma área de baixa pressão deve mudar o tempo ainda na manhã, quando as primeiras pancadas isoladas de chuva podem atingir a Grande São Paulo.

Durante a tarde, as instabilidades ganham força, provocando chuvas generalizadas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Sexta-feira (27): Mínima de 17°C, máxima de 22°C. Céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde o sol aparece. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sábado (28): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Domingo (29): Mínima de 19°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Segunda-feira (30): Mínima de 19°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

