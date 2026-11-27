Imagem gerada por IA Sismas do Governo de SP são afetados por obra

Serviços on-line do Governo de São Paulo, além do Poupatempo e do Detran-SP, ficaram instáveis na manhã desta sexta-feira (27). O problema foi gerado por conta do rompimento de dois cabos de fibra óptica durante uma escavação no município de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, que comprometeu a transmissão de dados da rede estadual.

De acordo com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), a escavação fazia parte de uma obra na região e danificou a infraestrutura de comunicação. A empresa de tecnologia do estado informou que entrou em contato com a operadora de telecomunicações responsável assim que foram informados, para restabelecer a conexão e normalizar o funcionamento o mais rápido possível, trabalhando juntamente do fornecedor.

A falha atingiu os portais institucionais do governo estadual, sistemas das áreas de segurança pública, saúde e educação e as plataformas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e do Poupatempo. A Prodesp afirmou que os serviços foram "potencialmente" impactados e também pediu desculpas pelos transtornos.

Por volta das 10h40 da manhã, a companhia afirmou que os serviços públicos afetados já estão novamente no ar após o restabelecimento de uma das conexões afetadas. Ainda assim, as equipes técnicas da Prodesp ainda estão monitorando a falha e trabalhando para buscar a normalização integral dos sistemas, uma vez que os mesmos ainda podem apresentar instabilidades pontuais ao longo do dia.

Segundo a companhia, a expectativa é de que todo o problema seja normalizado até o final do dia de hoje.

Horários remarcados

Aqueles que tinham atendimento agendado no Poupatempo e foram prejudicados pelo rompimento serão avisados e terão os horários reagendados para a próxima semana.

Até então, a orientação é aguardar o contato e, antes de sair de casa, verificar se a unidade está funcionando normalmente. Quem precisa de um serviço urgente pode tentar novamente ao longo do dia, quando a conexão for restabelecida.