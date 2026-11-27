Gabriel Barros / Portal iG Metrô de SP

Os passageiros que utilizam a Linha 3-Vermelha do Metrô devem se atentar às mudanças programadas para os trilhos neste fim de semana. Entre a madrugada de sábado (28) e a manhã de domingo (29), a circulação de trens na linha estará totalmente interrompida para que os testes de um novo sistema de sinalização e controle CBTC possam continuar.

A linha funcionará normalmente durante todo o sábado (28), mas será fechada à 0h do domingo e reabrirá somente ao meio-dia.

Diferentemente da Linha 3-Vermelha, a operação ininterrupta durante a madrugada de sábado (28) para domingo (29) ainda acontece nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata do Metrô. Todas as estações dessas linhas também permanecerão abertas para atendimento ao público.

O Metrô orienta os passageiros que utilizam a linha a se programarem antes de seus deslocamentos, além de acompanhar constantemente os canais oficiais da Companhia para consultar informações atualizadas sobre a operação das linhas.

Rotas alternativas

De acordo com o Metrô, a melhor opção para quem precisar se deslocar durante a interdição é a Linha 11-Coral, do sistema de trens da capital, que faz o trajeto entre as estações Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda e inicia a operação às 4h do domingo. A partir do trajeto, os passageiros conseguem acessar certas estações originais da Linha 3-Vermelha ou seguir viagem por outras linhas do sistema através de baldeações.





Para cobrir a madrugada e a manhã, também estarão disponíveis os ônibus gratuitos do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situações de Emergência), entre 0h e 13h do domingo. A recomendação da Companhia, no entanto, é que essa alternativa seja usada para deslocamentos locais.

A estratégia de fechamento da linha deve ser repetida em outros fins de semana pontuais, com o objetivo de permitir a manutenção e evolução da malha viária, além de realizar simulados de funcionamento dos trens controlados pelo novo sistema, que já foi instalado na linha.

O que é o CBTC

O CBTC é uma tecnologia de sinalização, que consiste em promover uma comunicação contínua e mais precisa entre os trens e os equipamentos instalados ao longo da via. O sistema já é utilizado nas linhas 1-Azul e 2-Verde, que foram modernizadas com o recurso, e nas linhas 15-Prata e 17-Ouro, onde a tecnologia já estava presente desde o primeiro projeto.

Entre os benefícios do CBTC estão a redução dos intervalos entre as composições, a melhora da regularidade e da confiabilidade da operação, a economia de energia e a maior flexibilidade no gerenciamento do tráfego.

