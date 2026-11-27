Divulgação/Redes sociais O jovem Higor Miranda Frontelli, de 19 anos, foi encontrado sem vida nesta sexta-feira (27); Ele desapareceu em 19 de novembro após sair de casa e dizer a mãe que iria ao estágio em que trabalhava, em Guarulhos, na Grande São Paulo

O jovem Higor Miranda Frontelli, de 19 anos, que estava desaparecido há oito dias, foi encontrado morto e com sinais de enforcamento nesta sexta-feira (27), em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Um capitão da Polícia Militar que participava das buscas, com o apoio da Fundação Florestal, localizou o corpo em uma área de mata próxima ao Parque da Cantareira pouco antes das 12h. O ponto fica a cerca de 700 metros do local onde a motocicleta do rapaz havia sido achada no domingo (22).

As varreduras ocorreram em uma região de mata fechada e de difícil acesso, marcada por trechos esburacados, lama e ausência de sinal de celular.

Entenda como Higor desapareceu

Higor foi visto pela última vez na quinta-feira (19), quando saiu de casa, na região do Cocaia, em Guarulhos, por volta das 6h30, rumo ao estágio em tecnologia da informação na Escola Estadual Silvério Bertoni, no Jardim São Paulo.

Segundo a mãe, em entrevista ao g1, o jovem costumava avisar quando chegava ao trabalho, geralmente por volta das 6h50. No dia do desaparecimento, ele chegou a enviar uma mensagem informando que havia chegado à instituição, mas não entrou na unidade.

A família desconfiou de que algo estava errado quando ele não retornou para casa por volta das 12h30, como fazia diariamente. A partir das 14h, após tentativas frustradas de contato, Kelly foi até a escola e descobriu que Higor não havia comparecido ao estágio.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelos familiares mostram o jovem pilotando a motocicleta elétrica por vias da cidade entre 6h46 e 6h52. No meio do caminho para a escola, ele mudou o trajeto e seguiu em direção ao bairro do Cabuçu, também em Guarulhos.

O veículo foi localizado no domingo (22), próximo a uma área de mata nos arredores do Parque Estadual da Cantareira.

Em nota ao iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que o caso segue em investigação pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Guarulhos.